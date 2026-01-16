Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Questa mattina, a pochi passi dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Milano, è apparsa una nuova opera di aleXsandro Palombo dal titolo “MIGA – Make Iran Great Again“. L’intervento raffigura Donald Trump seduto con le braccia conserte sopra una lapide che reca l’iscrizione “Rip Khamenei“. Il Presidente americano è rappresentato con il suo iconico abito blu e la cravatta rossa, in una posa frontale e con uno sguardo deciso. L’opera nasce come gesto di supporto alle rivolte della popolazione iraniana e si colloca in un momento segnato da proteste diffuse in Iran e da un alto numero di vittime civili, conseguenza delle repressioni attuate dal regime iraniano guidato dall’Ayatollah Ali Khamenei, figura centrale del potere politico e religioso della Repubblica Islamica.

ANSA