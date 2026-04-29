Donald Trump su Truth posta la foto con la mitragliatrice e le esplosioni sull'Iran, "basta col Bravo ragazzo"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“No more Mr. Nice Guy”, “basta col Signor Bravo Ragazzo”. La nuova trovata propagandistica di Donald Trump sul social Truth reca questo titolo a corredo di una foto che mostra lo stesso presidente imbracciare una mitragliatrice, su uno sfondo mediorientale fatto di esplosioni e desolazione. Si tratta dell’ennesima narrazione guerresca contro l’Iran, mentre i negoziati subiscono un prevedibile stallo e la pressione sulla Casa Bianca aumenta giorno dopo giorno.

La “foto-minaccia” di Trump all’Iran

Il titolo del fotomontaggio pubblicato dal profilo ufficiale di Trump richiama un’espressione molto celebre in America e molto utilizzata nel gergo social per significare l’importanza di saper dire di “no” e di difendersi quando è necessario. Senza dover essere sempre accondiscendenti o gentili.

Il riferimento è all’altrettanto celebre (e omonimo) titolo di un libro del dottor Robert Glover, pubblicato nel 2000. Parafrasando il messaggio di autodeterminazione teorizzato dallo psicoterapeuta americano, il presidente ha riproposto la retorica della “fine della pazienza” nei confronti dell’Iran.

La didascalia del post su Truth è decisamente più esplicita e afferma che il regime sciita deve “darsi una regolata” perché non sa “come firmare un accordo sulla non proliferazione nucleare“.

Le frasi riprendono un precedente post in cui il tycoon annunciava di voler adottare una linea dura nei confronti di Teheran.

ANSA

Il senso della retorica di Trump nei confronti dell’Iran

L’evoluzione della retorica di Donald Trump sulla guerra in Medio Oriente tramite i suoi canali ufficiali rivela un’elettricità e una difficoltà crescenti. La domenica di Pasqua, il presidente minacciò la Repubblica Islamica tuonando che avrebbe vissuto “all’inferno”.

Il giorno seguente, Trump minacciò nuovamente l’Iran accompagnando il messaggio con un coniglio pasquale. Per non parlare dell’ormai celebre frase sull’annientamento della civiltà persiana e sul “ritorno all’età della pietra”, se Teheran non avesse accettato le condizioni americane. Nei fatti, però, la teocrazia sciita non è stata rovesciata e continua a resistere a blocco navale e negoziati mettendo sempre più in difficoltà Washington.

Dall’inizio di marzo, Trump ha rilasciato oltre 30 dichiarazioni in cui affermava che gli Stati Uniti avevano già “vinto la guerra” e “sconfitto l’Iran”, che non avevano bisogno dell’aiuto dei Paesi della Nato ma che questi ultimi avrebbero pagato per non essere corsi in supporto.

Si tratta di affermazioni parte di quella “mad man theory” con cui il tycoon vuole evitare di fornire punti di riferimento certi ai propri interlocutori, nazionali e internazionali.

La “propaganda alternata” degli Usa, tra minacce e distensione, è anche e soprattutto figlia del momento di profonda difficoltà che sta vivendo. Tra perdita del controllo totale della globalizzazione, cioè degli stretti marittimi, e sovraesposizione su molteplici fronti dall’Ucraina all’Indopacifico.