Donald Trump torna a pungere Giorgia Meloni e l'Italia, "brava persona ma per noi non c'è stata sull'Iran"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giorgia Meloni “mi piace, è una brava persona ma non c’è stata per noi” sulla questione dell’Iran. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, tornando così a pungere la premier italiana nel corso del bilaterale con il presidente turco Erdogan. “Il nostro rapporto è diventato un po’ cattivo, ha rifiutato di aiutarci”, ha aggiunto il tycoon rispondendo alla domanda di un giornalista in merito al recente post con il meme sulla Meloni e la necessità di un “ordine restrittivo”.

Donald Trump contro Giorgia Meloni e l’Italia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell’Italia e di Giorgia Meloni.

Lo ha fatto in occasione dell’incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in vista del vertice Nato ad Ankara.

“L’Italia ci ha detto di no, la Germania ci ha detto di no e la Francia ci ha detto di no e va bene così”, ha ricordato Trump.

“Meloni brava persona ma…”

Trump ha risposto a un giornalista che gli domandava del post con il meme sulla premier italiana e la relativa necessità di un “ordine restrittivo”.

Giorgia Meloni “mi piace, è una brava persona ma non c’è stata per noi” sull’Iran, ha detto il presidente americano.

Poi Trump ha aggiunto: “Il nostro rapporto è diventato un po’ cattivo, ha rifiutato di aiutarci. Io non le ho messo pressione”.

Il coinvolgimento dell’Italia sull’Iran

Secondo Trump, la Meloni “ha rifiutato di essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz, ha rifiutato di essere coinvolta sull’Iran”.

E questo, ha proseguito il tycoon, “ha guastato il nostro rapporto. Mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore”, ha detto senza giri di parole.

Gli Stati Uniti, ha voluto precisare Trump, “hanno tanto petrolio, più di chiunque altro, non ci serve Hormuz. Noi lo facciamo perché pensiamo sia importante. Lei non c’è stata per noi e questo non mi ha reso felice come potete immaginare”.

Trump, il caso Balogun e l’esultanza di Lukaku

Trump si presenta ad Ankara per il vertice Nato al culmine di giorni di polemiche. L’ultimo caso è stato quello dei deputati Ue che si sono scagliati contro il presidente della Fifa Gianni Infantino per il caso Balogun ai Mondiali 2026, che ha visto Trump protagonista di una telefonata, pubblicamente ammessa, con la quale ha “chiesto” e ottenuto la sospensione della squalifica dell’attaccante americano contro il Belgio.

Partita che poi il Belgio ha stravinto, eliminando gli Usa dal Mondiale, e al termine della gara c’è stato spazio anche per qualche sfottò proprio all’indirizzo del presidente americano.

Dopo la quarta rete, infatti, l’attaccante belga Lukaku ha mimato la cosiddetta Trump dance accompagnata dall’emoji del telefono: un riferimento chiarissimo al tycoon e alle sue tentate interferenze che non sono servite alla nazionale a stelle e strisce.