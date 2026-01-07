Donald Trump tratta per acquistare la Groenlandia, la rivelazione dalla Casa Bianca sul piano per l'isola

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump vuole acquistare la Groenlandia, questa sarebbe la sua prima opzione, stando a quanto rivelato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Intanto, il governo dell’isola parteciperà all’incontro fra il segretario di Stato americano Marco Rubio e le autorità danesi.

Il piano di Donald Trump sulla Groenlandia

“La prima opzione di Trump sulla Groenlandia è sempre la diplomazia, per questo sta attivamente discutendo l’acquisto” dell’isola, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Ma come potrebbe comprare il territorio? Secondo l’Adnkronos, in realtà la strategia americana non è acquistarla dalla Danimarca, ma “finanziare la secessione“.

ANSA

Hans Egede Statue a Nuuk, in Groenlandia

Da premettere che, se giuridicamente comanda Copenaghen, militarmente la Groenlandia è già sotto il controllo americano.

Il Trattato di Difesa del 1951 (Defense of Greenland Agreement), firmato agli inizi della Guerra Fredda e ancora in vigore, concede agli Stati Uniti diritti che assomigliano molto a quelli di un sovrano.

Gli Usa hanno l’uso esclusivo di vaste zone, come la Base Aerea di Thule (oggi Pituffik Space Base).

Situata a 1.200 km a nord del Circolo Polare, è il fulcro del sistema di allerta missilistico americano e del controllo satellitare. Le forze Usa hanno sul territorio della Groenlandia diritto di accesso e movimento “senza restrizioni” per operazioni militari, sorvolo e navigazione. All’interno delle aree di difesa vige sostanzialmente la legge militare americana.

In cosa consiste il tentativo di acquisto

Gli Usa vorrebbero appunto finanziare la secessione convincendo i 57.000 groenlandesi a votare “Sì” a un referendum per dire addio a Copenaghen, promettendo di sostituire il sussidio danese (il Block Grant da circa 600 milioni di dollari l’anno) con una somma ancora più ricca, la promessa di investimenti miliardari e la possibilità di estrarre risorse naturali senza i vincoli ambientali dell’Unione europea, che condizionano i suoi principali partner commerciali.

Sempre l’Adnkronos segnala che per i groenlandesi, che vivono una crisi economica, tra costo degli alloggi e fuga dei cervelli, e allo stesso tempo una rinascita culturale inuit, il rischio è passare da un partner distante e rispettoso, come la Danimarca, a un padrone ingombrante, col timore di fare la fine dei nativi delle praterie o dell’Alaska.

Intanto Washington sta investendo e offrendo borse di studio.

Marco Rubio in Danimarca per trattare sulla Groenlandia

Nel 1953, una modifica della Costituzione Danese ha integrato la Groenlandia nel Regno come una contea (poi divenuta regione autonoma), e i suoi abitanti sono diventati cittadini danesi a pieno titolo.

Uno Stato democratico non può vendere i propri cittadini o il suolo su cui vivono senza il loro consenso. Perciò l’acquisizione dell’isola da Copenaghen è impossibile.

Intanto il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato un viaggio in Danimarca la prossima settimana. Una missione per iniziare a gettare le basi di una trattativa.

Alcune indiscrezioni di stampa ritengono che il tycoon sia intenzionato a proporre un accordo di associazione, ma escludendo i danesi, sulla falsa riga di quei “Cofa” che gli Usa hanno già fatto con alcune isole del Pacifico. Alla riunione parteciperanno infatti anche le autorità groenlanesi.

I repubblicani alleati di Trump smentiscono invece l’ipotesi di un possibile attacco stile Venezuela.

“Non credo che nessuno stia pensando di usare la forza militare in Groenlandia. Stanno valutando le vie diplomatiche”, ha spiegato lo speaker della Camera Mike Johnson.