Donald Trump trionfa al torneo di golf, ma è bufera sul video del colpo vincente: "La pallina è telecomandata"

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Donald Trump in veste di campione di golf scatena le polemiche (e l’ironia) sui social. Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato su Truth l’ennesimo titolo sportivo conquistato nelle categorie ‘Super senior’ e ‘Senior’ al campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, uno dei 14 della Trump Organization. L’annuncio del risultato, attribuito al suo “talento naturale”, è accompagnato da un video del colpo vincente che però ha sollevato una bufera social a causa del comportamento apparentemente innaturale della pallina: il tiro è secco e la pallina, proprio nei pressi della buca, sembra avere l’improvvisa frenata. Un caso? Non per chi da anni sostiene che in realtà il presidente utilizzi materiale hi-tech non del tutto regolare e di palline che potrebbero addirittura essere telecomandate.