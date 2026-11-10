Donald Trump vuole davvero la pace in Ucraina e Iran? La vera strategia sulla guerra dopo le elezioni Midterm

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’America era stanca prima delle elezioni di Midterm, figurarsi dopo. La bruciante (e prevedibile) avanzata dei Democratici in Camera e Senato non è che riflesso del sentimento popolare e della postura degli apparati statunitensi, cioè i veri decisori della politica estera di Washington. Per questo ora più di prima Donald Trump accelera verso un accordo sull’Ucraina, mentre sull’Iran alterna minacce militari e aperture diplomatiche. Il voto ha accelerato la fretta di chiudere almeno una delle guerre che impegnano gli Stati Uniti. Il nuovo round di negoziati tra Washington, Mosca e Kiev, avviato il 10 novembre ad Abu Dhabi, è il primo banco di prova. La spiegazione non si esaurisce però nelle difficoltà elettorali del tycoon.

La “sconfitta” di Trump cambia la politica estera Usa?

La cosiddetta “blue wave”, l’ondata elettorale democratica, ha consegnato all’opposizione il controllo di Camera e Senato. Dal gennaio 2027 Trump dovrà confrontarsi con un “divided government”, un sistema nel quale Casa Bianca e Congresso appartengono a schieramenti contrapposti. Non significa che il presidente perderà il controllo della politica estera: negli Usa il potere esecutivo dispone di ampi margini nelle operazioni militari e nei negoziati internazionali. L’ultima parola spetta però sempre al Congresso, che può però condizionarne finanziamenti, nomine e sostenibilità politica, oltre ad avviare inchieste parlamentari.

Il problema immediato è il consenso. Secondo l’AP Voter Poll, circa sei elettori su dieci giudicano sbagliata la decisione americana di attaccare l’Iran. Il costo della vita ha pesato ancora di più sul malcontento generale e, di conseguenza, sulle elezioni di metà mandato: benzina, bollette e inflazione hanno trasformato un conflitto lontano in un problema domestico.

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È il ritorno della “affordability”, la capacità delle famiglie di permettersi beni e servizi essenziali, al centro del dibattito americano. Trump aveva promesso prosperità, isolazionismo e una politica estera meno dispendiosa. La guerra iraniana ha contribuito a produrre l’effetto opposto. La sconfitta non impone dunque agli Stati Uniti di diventare pacifisti: semmai impone alla Casa Bianca di rendere politicamente sostenibile l’esercizio della potenza americana.

Perché gli Usa vogliono chiudere la guerra in Ucraina

La disfatta elettorale ha dunque impresso nuova urgenza ai negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Il ritorno dei Democratici alla guida del Congresso potrebbe esporre entrambi a indagini su presunti conflitti d’interesse, rendendo più complicata la prosecuzione dell’attuale diplomazia presidenziale. Ma la ragione strategica precede le Midterm.

Washington vuole ridurre il proprio coinvolgimento diretto nella sicurezza europea per concentrare risorse sulla competizione con la Cina nell’Indo-Pacifico. Proprio quell’area di mondo dalla quale hanno richiamato uomini e navi per fronteggiare la crisi dello Stretto di Hormuz. Ciò non vuol dire per niente abbandonare l’Europa o lasciarla più autonoma. Tutt’altro: col riarmo gli Usa hanno appaltato a noi continentali parte del costo economico e industriale deterrenza contro Mosca. Tutto qui.

Un congelamento del fronte ucraino risponderebbe a questa esigenza. Non occorre una pace definitiva per ottenere una riduzione dell’impegno americano. Potrebbe bastare un cessate il fuoco, sufficientemente stabile da trasferire agli europei gran parte degli oneri economici e militari della sicurezza ucraina e cristallizzare il fronte in un confronto a bassa intensità che premia Mosca.

Uno dei problemi, se così li vogliamo definire, è che Vladimir Putin non ha la stessa fretta di Trump. Anzi. La Russia continua a colpire infrastrutture energetiche, reti idriche e città ucraine, cercando di aggravare le difficoltà della popolazione durante l’inverno. Il Cremlino ritiene evidentemente di poter migliorare la propria posizione negoziale attraverso il logoramento militare, complice anche il momento di difficoltà americano. Le trattative di Abu Dhabi affrontano pertanto questioni che vanno ben oltre il Donbass: confini, garanzie di sicurezza, ricostruzione e futura architettura strategica europea.

Quale accordo vogliono Trump e Putin

La volontà delle grandi potenze si risolve sempre e comunque nello scontro, con accordi e tregue viene soltanto congelata la contesa. La diplomazia americana sta esplorando una possibile intesa che comprenda anche il rapporto futuro tra Russia e sicurezza europea. Ed è precisamente il terreno sul quale Mosca vuole portare la discussione.

Per il Cremlino, la guerra non riguarda soltanto il controllo dei territori ucraini, alcuni dei quali già erano nella disponibilità russa prima del 2014. Riguarda la possibilità di ottenere un riconoscimento della propria sfera d’influenza nell’Europa orientale, limitando la presenza militare occidentale ai propri confini. Tra le ipotesi negoziali circolano compromessi sui territori contesi, un possibile reinserimento della Russia nei mercati energetici europei e una revisione dei meccanismi di consultazione tra Nato e Mosca.

Kiev teme soprattutto che un’intesa senza garanzie credibili permetta alla Russia di ricostituire le proprie forze e riprendere l’offensiva in futuro. Gli americani ragionano anche su impegni di sicurezza ispirati agli Articoli 4 e 5 della Nato. La distinzione è sostanziale: il primo riguarda le consultazioni tra alleati in presenza di una minaccia, il secondo la difesa collettiva. Per l’Ucraina, tuttavia, una promessa politica non equivale necessariamente a una garanzia militare.

Guerra in Iran, Trump vuole fermare i bombardamenti?

Sul fronte iraniano la situazione è ancora più contraddittoria. Donald Trump ha dichiarato che, al momento, non sarebbero necessarie ulteriori operazioni militari contro Teheran. Eppure le operazioni americane di intensità limitata non risultano completamente cessate e l’amministrazione continua a valutare nuove opzioni offensive.

La distinzione è tra de-escalation e conclusione effettiva della guerra. Washington può decidere di non lanciare una nuova campagna di bombardamenti su vasta scala senza rinunciare al blocco navale, agli attacchi circoscritti e alla pressione economica sull’Iran. Il nodo centrale è lo Stretto di Hormuz, come abbiamo imparato ormai a distinguere. Le interruzioni della navigazione e l’instabilità del Golfo hanno contribuito all’aumento dei prezzi energetici e commerciali, colpendo direttamente i consumatori americani.

Gli Stati Uniti dispongono di una notevole capacità produttiva di idrocarburi, ma non sono immuni dalle oscillazioni dei prezzi internazionali. Da qui il dilemma: continuare a colpire Teheran, trascinati da Israele per il quale questa guerra è esistenziale, per ottenere concessioni sul programma nucleare e sulla sicurezza regionale, oppure negoziare una riapertura stabile delle rotte marittime, alleggerendo alcune sanzioni?

Un “face-saving deal”, un accordo che permetta a entrambe le parti di salvare la faccia, potrebbe essere politicamente più praticabile di una soluzione definitiva. Trump potrebbe rivendicare una vittoria, mentre la Repubblica Islamica conserverebbe il proprio apparato statale e parte della capacità di deterrenza. Ma Teheran conosce le difficoltà elettorali del presidente americano e potrebbe cercare di ottenere condizioni migliori. La debolezza politica di Trump non garantisce dunque una pace più vicina.

MAGA diviso sulla guerra in Iran

Sul fronte interno, la guerra iraniana ha fatto emergere una frattura che attraversa il mondo repubblicano. Da una parte si collocano le componenti più interventiste, favorevoli all’impiego della forza per ridimensionare l’Iran e preservare la superiorità strategica americana in Medio Oriente. Dall’altra cresce il peso degli esponenti “restrainers”, sostenitori di una maggiore selettività negli impegni militari all’estero.

Il vicepresidente JD Vance ha attribuito esplicitamente alla guerra mediorientale la sconfitta elettorale: “The reason we lost is the war”, ossia “Il motivo per cui abbiamo perso è la guerra”. È una presa di posizione rilevante anche in vista delle presidenziali del 2028. Vance cerca di interpretare quella parte della destra americana che non vuole rinunciare alla supremazia statunitense, ma rifiuta le “forever wars”, le guerre interminabili combattute lontano dal territorio nazionale. Non è isolazionismo in senso stretto, piuttosto una diversa gerarchia delle priorità.

Il movimento Make America Great Again comprende infatti nazionalisti economici, conservatori religiosi, sostenitori della superiorità militare americana e settori contrari agli interventi esteri. Queste componenti condividono l’obiettivo di preservare la potenza statunitense, ma divergono sui costi accettabili per conseguirlo. Trump deve impedire che la frattura diventi una guerra di successione interna al Partito repubblicano proprio mentre i Democratici preparano la riconquista della Casa Bianca.

La strategia la decidono gli apparati, non Trump

Il presidente degli Stati Uniti non è un sovrano assoluto. Forse è il presidente con meno poteri personali del pianeta. La sua politica estera nasce dall’interazione tra Casa Bianca, Pentagono, intelligence, Congresso, complesso militar-industriale e interessi economici. Questi apparati non costituiscono però un blocco monolitico. Competono tra loro, avanzano scuole di pensiero differenti e cercano di orientare le decisioni presidenziali. Condividono però alcune esigenze strutturali: preservare la superiorità americana, impedire l’emergere di potenze rivali e mantenere il controllo delle principali direttrici strategiche del pianeta.

In questo quadro, la Cina resta il competitore sistemico di lungo periodo. Russia e Iran rappresentano sfide differenti, ma assorbono risorse che Washington potrebbe destinare all’Indo-Pacifico. Le Midterm cambiano la narrazione politica dell’America, non la necessità americana di selezionare i fronti sui quali impegnarsi. Il presidente può presentare un compromesso come una vittoria, un arretramento come una scelta di forza e una tregua come la conclusione di una guerra. La comunicazione serve a rendere accettabile all’elettorato una strategia che nasce da vincoli materiali.

L’Ucraina potrebbe essere il primo teatro nel quale Washington tenterà di ottenere una riduzione significativa dei propri impegni. Non perché sia diventata irrilevante, ma perché la difesa del continente europeo può essere trasferita, almeno in parte, ai satelliti europei. In Medio Oriente, invece, la libertà di navigazione, il contenimento dell’Iran e la sicurezza delle rotte energetiche rendono più difficile un disimpegno netto.