Donald Trump vuole disertare il G20 e accusa il Sudafrica di genocidio: "Uccidono i bianchi e rubano le terre"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump ha minacciato di non partecipare al G20 in Sudafrica, criticando il governo locale per l’esproprio delle terre degli agricoltori bianchi e accusandolo di “genocidio“. In un post su Truth Social, il Presidente degli Stati Uniti ha ribadito accuse già fatte in passato, mentre il governo sudafricano non ha dato segnali di voler correggere il tiro.

G20, Trump minaccia di disertare

Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe non partecipare al vertice del G20 in Sudafrica, previsto per novembre, rilanciando le sue accuse contro il governo locale di espropriare le terre dei bianchi e di “genocidio”.

Su Truth Social ha scritto: “Come ci si può attendere di partecipare a un incontro dove l’esproprio della terra e il genocidio sono i temi principali? I farmer bianchi vengono derubati delle loro terre e uccisi insieme alle loro famiglie. È qui che vogliamo andare per il G20? Non penso proprio!”

Fonte foto: ANSA Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa

Nel suo post Trump critica inoltre i media per aver “ignorato queste notizie” e sottolinea come durante la sua amministrazione siano stati sospesi gli aiuti al Sudafrica.

L’accusa di Trump è quella di attuare una “discriminazione razziale ingiusta” nei confronti degli Afrikaners, discendenti dei coloni olandesi, che fino al 1994 hanno mantenuto il regime dell’apartheid, che negava diritti fondamentali alla popolazione di colore.

Le precedenti accuse al Sudafrica

Non è la prima volta che Donald Trump attacca direttamente il governo sudafricano di espropriare terre agli agricoltori bianchi. Nell’ultimo precedente di un mese fa ha proposto anche di facilitare la cittadinanza americana per coloro che decidono di lasciare il Paese.

Trump ha deciso di bloccare gli aiuti economici destinati a Pretoria, denunciando una presunta discriminazione razziale contro la minoranza bianca.

A cosa si riferisce Trump

Questo intervento arriva dopo l’approvazione in Sudafrica dell’Expropriation Act, che consente l’esproprio delle terre senza indennizzo in alcune situazioni.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa giustifica la legge come una misura necessaria per rimediare alle ingiustizie storiche dell’apartheid, quando era la popolazione di colore a essere privata delle terre.

La legge è stata criticata dall’opposizione come discriminatoria, e alcuni gruppi di nazionalisti bianchi l’hanno definita un “genocidio”.

Elon Musk, originario del Sudafrica e membro dell’esecutivo di Trump, ha a sua volta criticato la legge, definendola “razzista”. Trump ha ribadito il suo sostegno agli agricoltori bianchi sudafricani e ha minacciato ulteriori azioni contro il governo di Pretoria, che, al momento, non ha offerto segnali di voler modificare la legge.