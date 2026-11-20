Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Lo storico trilaterale andato in scena a Shenzhen tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin ha rispettato le aspettative geopolitiche della vigilia: nulla di decisivo, tanta scenografia, volontà di coesistenza finché le tre potenze non risolvono le questioni interne. Tra le mosse retoriche più in vista spicca la dichiarazione di pace firmata dai leader, una sorta di impegno comune non vincolante che ha chiamato in causa elementi di deterrenza reciproca come gli arsenali nucleari, il petrolio e gli organismi multilaterali (come l’Onu). Come previsto Ucraina e Paesi europei, pur citati, sono stati “snobbati” dal tavolo cinese. E a Berlino è andata parallelamente in scena la riunione dei Volenterosi.

Cosa prevede l’accordo di Shenzhen

Ottanta minuti di colloqui, quattro punti sottoscritti e nessun impegno concreto per fermare le guerre in corso. Il primo vertice trilaterale in assoluto tra i presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia, organizzato giovedì 19 novembre a margine del summit Apec nella metropoli cinese, ha prodotto una dichiarazione comune sulla stabilità internazionale.

Donald Trump ha celebrato l’incontro come un avvenimento storico, sostenendo che nessuna pace possa essere costruita rinunciando al dialogo. Vladimir Putin ha richiamato gli interessi condivisi nella soluzione dei conflitti regionali, compreso quello ucraino.

ANSA

Xi Jinping, padrone di casa, ha ricordato che la rivalità tra le grandi potenze può trascinare il resto del mondo nel caos. Retorica in piena regola, ma tant’è. Il documento conclusivo, denominato “Declaration toward Peace”, contiene quattro impegni fondamentali:

riforma delle Nazioni Unite : rendere l’organizzazione più efficace nella gestione delle crisi internazionali e nella tutela della pace;

: rendere l’organizzazione più efficace nella gestione delle crisi internazionali e nella tutela della pace; sicurezza energetica : aumentare la produzione e l’offerta di prodotti petroliferi raffinati, garantendo la stabilità dei flussi energetici;

: aumentare la produzione e l’offerta di prodotti petroliferi raffinati, garantendo la stabilità dei flussi energetici; Corte penale internazionale : riaffermare il principio del consenso degli Stati e il rispetto delle immunità dei funzionari pubblici, contestando gli eventuali abusi di giurisdizione;

: riaffermare il principio del consenso degli Stati e il rispetto delle immunità dei funzionari pubblici, contestando gli eventuali abusi di giurisdizione; deterrenza nucleare: avviare un dialogo per ridurre i rischi atomici e contrastare la proliferazione delle armi nucleari.

All’intesa manca tutto il resto per definirsi “seria”: scadenze, strumenti di verifica e obblighi giuridicamente vincolanti. Soprattutto, non compaiono riferimenti espliciti alla guerra in Ucraina o al conflitto con l’Iran. Non è dunque un trattato di pace, ormai superato anche nella concezione. È piuttosto un’intesa di convivenza politica che consente alle tre potenze di riconoscersi reciprocamente come interlocutori indispensabili senza dover risolvere, almeno per il momento, le controversie che le dividono.

Perché Ucraina ed Europa sono rimaste fuori

La principale assenza nel documento è quella dell’Ucraina, il Paese sul cui territorio si combatte una guerra che coinvolge direttamente gli interessi strategici russi, americani ed europei. L’argomento è stato affrontato durante gli incontri, compreso un bilaterale di circa 40 minuti tra Trump e Putin. Nessuno dei tre presidenti ha però annunciato un cessate il fuoco, un’intesa territoriale o un percorso negoziale condiviso.

Per Mosca, il confronto diretto con Washington rappresenta già un risultato diplomatico. Putin torna a discutere alla pari con il presidente americano, alla presenza della maggiore potenza asiatica, mentre la Russia continua a essere sottoposta a sanzioni occidentali e a combattere in Ucraina. Il Cremlino cerca soprattutto di ottenere il riconoscimento delle proprie esigenze di sicurezza e di trasformare i risultati militari sul terreno in concessioni politiche.

Per Washington, invece, il dialogo con Mosca risponde a un’esigenza più ampia. Trump vuole staccare la Russia dalla Cina e contenere i costi economici e strategici del sostegno all’Ucraina, senza compromettere definitivamente la possibilità di trattare col Cremlino. Il problema europeo nasce da questa asimmetria: gli Stati Uniti possono negoziare con Mosca da patron imperiali, mentre i satelliti europei dovrebbero convivere direttamente con le conseguenze di qualsiasi accordo deciso sopra le loro teste.

Dopo il vertice, Vladimir Putin ha invitato rappresentanti europei a Mosca per chiarire le rispettive posizioni. Ha riconosciuto che discutere di sicurezza europea senza gli europei sarebbe “inutile”, ma ha precisato che la Russia vuole prima comprendere quale contributo possano offrire ai negoziati. Propaganda o poco più, dato che l’Ue non gode di alcuna soggettività geopolitica ed è formata da nazioni con interessi profondamente diversi.

La riunione dei Volenterosi a Berlino con Zelensky

Mentre i tre presidenti si incontravano in Cina, i leader europei erano riuniti a Berlino assieme a Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno all’Ucraina in un contro-vertice mediatico. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha respinto l’idea di una nuova Conferenza di Yalta, con riferimento al vertice del 1945 diventato il simbolo delle intese tra grandi potenze sul futuro dell’Europa.

Donald Trump ha telefonato ai leader riuniti a Berlino durante il viaggio di ritorno dalla Cina. Il suo inviato Jared Kushner ha sostenuto che Mosca si sarebbe mostrata disponibile a coinvolgere gli europei nei colloqui. Ma la disponibilità al dialogo non equivale all’accettazione delle loro richieste. Putin continua a opporsi alla presenza di contingenti militari occidentali in Ucraina dopo la guerra e considera la crescente cooperazione tra Kiev e Ue un problema per la sicurezza russa.

L’Europa dispone di risorse economiche, industriali e tecnologiche considerevoli, ma resta dipendente dagli Stati Uniti per capacità militari fondamentali, dall’intelligence alla deterrenza nucleare. È questa dipendenza, più ancora dell’assenza fisica al tavolo di Shenzhen, a limitarne il peso negoziale.

Petrolio e guerra in Iran: il nodo dell’energia

Il secondo punto della dichiarazione, dedicato all’aumento dell’offerta di prodotti petroliferi raffinati, è probabilmente quello con le conseguenze economiche più immediate. Le tre potenze hanno interessi differenti, ma condividono la necessità di evitare una crisi energetica incontrollata.

Gli Stati Uniti sono tra i maggiori produttori mondiali di petrolio, ma l’aumento delle quotazioni internazionali si riflette comunque sui prezzi dei carburanti americani. Per Trump, impegnato anche nel conflitto con l’Iran, contenere il costo dell’energia significa ridurre una pressione economica interna. La Cina è invece il principale importatore mondiale di greggio. La sua industria manifatturiera dipende dalla continuità degli approvvigionamenti marittimi, soprattutto attraverso l’Oceano Indiano e lo Stretto di Malacca.

Una prolungata interruzione dei traffici nel saliente di Hormuz, attraverso il quale transita una quota rilevante del petrolio mondiale, danneggerebbe direttamente l’economia cinese. Pechino ha dunque interesse a impedire che la guerra nel Golfo comprometta le forniture provenienti dal Medio Oriente.

La Russia si trova nella posizione opposta: esporta idrocarburi e utilizza le entrate energetiche per sostenere il proprio bilancio statale e lo sforzo bellico. Prezzi elevati possono favorire Mosca, ma le sanzioni, i danni alle raffinerie e le difficoltà logistiche riducono i vantaggi.

La dichiarazione sulla stabilità dei flussi energetici può essere letta anche come un segnale contrario agli attacchi contro le infrastrutture petrolifere. Tuttavia non prevede esplicitamente la rimozione delle sanzioni occidentali sul greggio russo né impone all’Ucraina di interrompere le operazioni contro le raffinerie. Il punto d’incontro è più circoscritto: nessuno dei tre imperi vuole che le crisi regionali producano uno shock capace di aggravare le proprie difficoltà economiche.

Corte penale internazionale, cosa cambia

In una parola: nulla, non cambia nulla. Il passaggio più controverso della dichiarazione a livello di narrazione riguarda in ogni caso la Corte penale internazionale (Cpi). I tre presidenti affermano che il consenso degli Stati e le immunità dei funzionari pubblici rivestono un’importanza fondamentale, aggiungendo che la Corte e gli organismi analoghi “non devono abusare della propria giurisdizione”.

La formulazione assume un significato particolare per Putin, destinatario dal marzo 2023 di un mandato di arresto della Cpi per la presunta deportazione illegale di minori ucraini. La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte, al pari di Stati Uniti e Cina. Ciò lascia intendere molto bene quanto il diritto internazionale sia efficace soltanto nella misura in cui sono le potenze ad applicarlo.

La dichiarazione non annulla ovviamente il mandato contro Putin (sarebbe stato un autogol mediatico) e non modifica automaticamente gli obblighi dei Paesi che aderiscono alla Corte. Costituisce però un forte segnale politico di contestazione della sua autorità. La questione riguarda anche Israele, con Benjamin Netanyahu che è destinatario di un mandato della Cpi per presunti crimini commessi durante la guerra a Gaza.

Trump ha più volte contestato l’operato della Corte nei confronti degli alleati americani. Putin considera invece la giustizia internazionale uno strumento utilizzato dall’Occidente contro la Russia. Per Xi Jinping, la difesa della sovranità statale risponde a una linea diplomatica consolidata, fondata sul principio di non interferenza negli affari interni.

La riforma dell’Onu e la diplomazia tra grandi potenze

Anche il riferimento alla riforma delle Nazioni Unite va letto attraverso le narrazioni nazionali dei firmatari. Stati Uniti, Russia e Cina sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza e dispongono del diritto di veto. Possono cioè impedire l’approvazione di risoluzioni sostanziali contrarie ai propri interessi.

L’Onu garantisce loro un privilegio istituzionale che risale agli equilibri della Seconda guerra mondiale, quando la struttura dell’organizzazione venne costruita attorno alle principali potenze vincitrici. Riformare le Nazioni Unite non significa di certo rinunciare a questo privilegio. Nel documento di Shenzhen non compare alcun impegno a modificare il sistema dei veti, ad ampliare il Consiglio di sicurezza o a riconoscere nuovi poteri agli Stati esclusi dalla sua composizione permanente.

Per la Cina, inoltre, il sistema delle Nazioni Unite conserva un’importanza propagandistica non da poco. Pechino lo utilizza per presentarsi come sostenitrice del multilateralismo e per rafforzare la propria influenza diplomatica in Asia, Africa e America Latina. La Russia vi trova uno dei pochi organismi nei quali mantiene uno status formalmente equivalente a quello americano e cinese. Gli Usa, infine, possono sfruttare il proprio peso egemonico per promuovere cambiamenti compatibili con le priorità della Casa Bianca.

Il non-accordo sulle armi nucleari

Il quarto punto della dichiarazione ribadisce che “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”. È una formula già utilizzata da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov durante la Guerra Fredda e ripresa nel gennaio 2022 dalle cinque potenze nucleari riconosciute dal Trattato di non proliferazione.

A Shenzhen i tre presidenti hanno promesso di dialogare sulla riduzione dei rischi atomici, ma non hanno concordato limiti agli arsenali, ispezioni reciproche o scadenze negoziali. L’assenza di impegni concreti pesa soprattutto dopo la scadenza, nel febbraio 2026, del trattato New Start, l’ultimo accordo bilaterale che imponeva limiti verificabili alle armi nucleari strategiche americane e russe.

Trump vorrebbe coinvolgere anche Pechino in un nuovo sistema di controllo degli armamenti. La Cina, però, dispone di un arsenale sensibilmente inferiore rispetto a quelli delle altre due potenze e non intende accettare automaticamente vincoli equivalenti che ne arrestino la corsa.

Russia e Stati Uniti possiedono ciascuno oltre 5mila testate nucleari complessive, considerando anche quelle ritirate e in attesa di smantellamento. La Cina ne conta circa 600, pur continuando a espandere e modernizzare le proprie capacità strategiche. Per Pechino, il problema non è raggiungere la parità numerica nell’immediato, ma disporre di una deterrenza credibile contro gli Stati Uniti, soprattutto nell’eventualità di una crisi militare nello stretto di Taiwan.

Xi ha retoricamente invocato “un mondo libero dalle armi nucleari” e proposto meccanismi trilaterali di comunicazione per ridurre il rischio di incidenti. È una posizione diplomatica che non comporta, allo stato attuale, l’interruzione del programma di potenziamento dell’arsenale cinese. La gestione del rischio atomico rappresenta un interesse condiviso, ma non elimina la competizione strategica.