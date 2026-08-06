Donatella Finocchiaro, l’intervista all’attrice: “Lo sguardo è tutto, l'emozione passa dagli occhiˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che interpretano personaggi. E poi ce ne sono altre che, film dopo film, finiscono per raccontare anche qualcosa di sé, pur senza volerlo. Non perché si mettano in scena, ma perché ogni ruolo sembra aggiungere un tassello a un’identità che resta sempre riconoscibile, anche quando cambia volto. È il caso, ad esempio, di Donatella Finocchiaro. Da oltre vent’anni attraversa il cinema italiano con una discrezione rara, quasi ostinata. Non ha mai inseguito il divismo, non ha mai costruito un personaggio pubblico più grande della persona. Ha lasciato che fossero gli sguardi, le pause, le fragilità e persino i silenzi a parlare per lei. Ed è forse per questo che, quando la incontri, hai la sensazione di conoscere già qualcosa di lei, salvo poi accorgerti che ciò che conta davvero è ancora tutto da scoprire. L’occasione è Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni al cinema dal 6 agosto con Vision Distribution, una family comedy che utilizza il linguaggio della favola per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la crisi climatica. Una storia in cui sono gli adulti a essere trascinati dai più giovani, ribaltando un paradigma che troppo spesso racconta le nuove generazioni come distratte o disinteressate. Qui accade l’opposto: sono i ragazzi a ricordare agli adulti che il futuro non è un’astrazione, ma qualcosa che si costruisce ogni giorno. Eppure, dopo pochi minuti di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Donatella Finocchiaro, il film diventa quasi un pretesto. Le domande si allontanano lentamente dal set per entrare in territori più personali. Si parla dell’infanzia e della Sicilia, della leggerezza come forma di resistenza, dell’ego che ogni attore è costretto a combattere, dei rifiuti che fanno più male degli applausi, della paura di perdersi dentro un personaggio e della gratitudine che, con gli anni, ha imparato a coltivare più del successo. Ne viene fuori il ritratto di una donna che non ha paura di mettere in discussione se stessa. Una donna che racconta con naturalezza le proprie insicurezze, che ammette di aver sofferto per i provini andati male, di essersi sentita qualche volta ‘non abbastanza’, di aver dovuto imparare a distinguere un rifiuto professionale da un giudizio sul proprio valore. E, nello stesso tempo, una donna capace di ridere di sé, di smontare i cliché che la riguardano, persino quando le viene detto di essere ‘troppo bella’ o ‘troppo materna’ per interpretare certi personaggi. Ci sono passaggi in cui il cinema sembra quasi scomparire. Quando parla del padre che sta affrontando la demenza, delle relazioni finite, della scelta di non restare in una famiglia soltanto per rispettare un modello sociale, Donatella Finocchiaro non cerca mai una frase a effetto. Le sue risposte procedono per immagini, ricordi, esitazioni. Hanno il ritmo di un pensiero che si forma mentre viene pronunciato, e forse è proprio questa la loro forza. A colpire più di tutto è il modo in cui descrive lo sguardo. Per lei non è soltanto uno strumento di recitazione, ma il luogo in cui si depositano le emozioni, gli amori vissuti, la memoria delle persone che hanno attraversato la nostra vita. Racconta un incontro casuale con un ex compagno e dice che è bastato guardarsi negli occhi perché riaffiorasse tutto. È un’immagine semplice, ma contiene molto del suo modo di intendere il cinema e, prima ancora, la vita. In un’epoca in cui molte interviste sembrano costruite per produrre un titolo, questa conversazione sceglie un’altra strada. Quella del tempo. Del racconto. Delle domande che non cercano necessariamente una risposta definitiva, ma provano ad avvicinarsi a una persona senza pretendere di racchiuderla in una definizione. Ed è forse questo il regalo più bello che Donatella Finocchiaro fa al lettore: ricordargli che si può essere attrici senza smettere di essere profondamente umane. Che la vulnerabilità non è un difetto da nascondere, ma uno spazio da attraversare. E che, proprio come accade in Greta e le favole vere, le storie più sincere continuano ad avere la forza delle favole: parlano di noi senza mai avere bisogno di dirlo esplicitamente.

Che esperienza è stata per lei Greta e le favole vere?

“È stato bellissimo ritrovare tanti amici sul set: Raoul Bova, Sabrina Impacciatore, Berardo Carboni… Con alcuni di loro avevo già lavorato in passato e rivederli è stato davvero speciale. Sul set si respirava il piacere di stare insieme e credo che questa atmosfera si percepisca anche nel risultato finale. Mi fa piacere, inoltre, che sia arrivata finalmente una family comedy, una commedia pensata sia per i ragazzi sia per gli adulti, che utilizza la favola per affrontare un tema molto serio come il cambiamento climatico. Ancora oggi c’è chi continua a negarne l’esistenza, ma non possiamo permettercelo. L’aspetto più bello del film è che siamo noi adulti, i genitori e perfino la babysitter, a lasciarci trascinare nell’avventura da Greta, interpretata da Sara Ciocca. È un po’ quello che accade anche nella realtà. Oggi sono spesso i ragazzi a guidare noi adulti e a richiamare l’attenzione sui grandi temi del presente. Con troppa facilità diciamo che stanno sempre al telefono e che sono distratti. In realtà, la generazione dei quindicenni, dei diciottenni e dei ventenni è molto più sensibile di quanto immaginiamo alle questioni sociali e ambientaliˮ.

Tra gli aspetti che mi hanno colpito di più del film c’è anche il rapporto tra genitori e figli. All’inizio i genitori sembrano completamente assorbiti da altro, ma poi, soprattutto il suo personaggio, compie un’evoluzione molto significativa.

“Sono genitori superficiali, come tanti. Pensano al lavoro, alle vacanze, agli impegni della quotidianità. Ascoltare davvero i figli, ed essere ascoltati da loro, non è sempre facile. Spesso manca il tempo e, talvolta, perfino la disponibilità ad ascoltareˮ.

Greta e le favole vere è un film che mette molto a confronto il mondo degli adulti con quello dei bambini. Sembra quasi suggerire che gli adulti abbiano smarrito qualcosa che i più piccoli, invece, conservano ancora. Secondo lei, diventare grandi significa davvero perdere l’incanto dell’infanzia?

“Spero di no, mi auguro davvero che non sia così. Per quanto mi riguarda, non lo è. Certo, crescendo arrivano molte responsabilità e, almeno nel mio caso, sono proprio queste a rischiare di far perdere quella dimensione ludica. Le responsabilità verso gli altri, il lavoro, il desiderio di fare bene ogni cosa finiscono inevitabilmente per occupare molto spazio. I bambini, invece, riescono a mantenere vivo quel lato. Hanno una componente ludica molto forte: anche quando si annoiano, dopo un po’ entra in gioco la fantasia e tutto torna a essere leggero. Riescono a ritrovare spontaneamente un equilibrio proprio grazie a questa capacità di giocareˮ.

Nel suo caso, però, quella dimensione è rimasta intatta. Se ci pensa, in inglese il verbo to play significa sia ‘giocare’ sia ‘recitare’. In fondo, il suo mestiere le permette di continuare a fare entrambe le cose.

“Per noi attori recitare significa davvero giocare. E meno male che facciamo questo mestiere. Pensi, per esempio, a un cardiochirurgo. Anche il suo è un lavoro vissuto come una missione e credo che ciascuno debba trovare proprio questo nel proprio mestiere: una missione. È difficile, però, che un cardiochirurgo possa viverne anche la dimensione ludica, perché in quel caso la responsabilità prevale su tutto. Noi attori, invece, siamo fortunati. Possiamo ancora permetterci di fare i bambini, di giocare, di uscire da noi stessi attraverso i personaggi, di ridere. Ed è una grande fortuna. Amo molto la leggerezza anche nella vita. Non mi piace questa tendenza a prendersi sempre troppo sul serio. A volte mi sento dire: ‘Lei è un’attrice impegnata’. Ma quale attrice impegnata? Se in un film affronto un tema sociale, parlo di disagio, di problemi psicologici o psichiatrici, oppure della ‘ndrangheta, è naturale che l’argomento aggiunga un valore importante al racconto. Tuttavia non è questo a definire il mio lavoro. È semplicemente uno degli elementi che possono far parte di una storiaˮ.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista in progetti come Unicorni e, adesso, Greta e le favole vere. È un momento particolare della sua carriera. Sono i ruoli che desiderava? Corrispondono al percorso che cercava come attrice?

“Proprio qualche giorno fa, mentre ero a yoga, una signora mi ha detto: ‘Donatella, vorrei vederla in più film’. Le ho risposto quasi supplicandola di no. Da due anni lavoro senza sosta e vivere soltanto di lavoro, per me, non significa vivere. Ho bisogno di ritagliarmi uno spazio per la mia quotidianità. Quando si è su un set non esiste altro: si dedicano tutte le energie e tutto il tempo al lavoro. A teatro è ancora più evidente, perché ci sono settimane di prove, poi le repliche, si viaggia continuamente e bisogna restare concentrati per tutta la giornata, così da arrivare sul palco, la sera, con l’energia giusta. È il lavoro più bello del mondo, ma resta un mestiere che richiede disciplina, puntualità e senso di responsabilità. Siamo il tramite delle emozioni che arrivano al pubblico e, proprio per questo, dobbiamo lavorare ogni giorno affinché quelle emozioni arrivino sempre con la giusta intensità, soprattutto a teatro, dove ogni sera è diversa. In questi anni sto cercando di alternare cinema, televisione, teatro e regia. In autunno sarò nel film diretto da Costanza Quatriglio dedicato alla figura di Biagio Conte, nel quale interpreto una donna della sua comunità. Inoltre, sto girando la serie Game Over, diretta da Jan Michelini, con Selene Caramazza, Gianmarco Saurino e Beppe Fiorello. C’è anche un’altra novità: dopo il debutto nella regia teatrale nel 2022, quest’anno ho affrontato una nuova esperienza dietro la macchina da presa con un documentario che sto ancora montandoˮ.

Di che cosa parla?

“È un documentario dedicato ad Alice Pignagnoli, una calciatrice che ha scritto il libro Volevo solo fare la calciatrice. Racconta la sua esperienza di bambina negli anni Novanta e le difficoltà che ha dovuto affrontare semplicemente perché voleva giocare a calcio. Partendo dalla sua vicenda, il documentario affronta un tema più ampio: il divario di genere e gli ostacoli che, ancora oggi, molte donne incontrano quando cercano di realizzare le proprie aspirazioni. Ho intervistato diverse persone ed è un progetto al quale tengo molto. In realtà avevo già in mente un altro documentario, più complesso e ambizioso, per il quale sto ancora cercando la produzione giusta e valutando con chi realizzarlo. Nel frattempo mi è stata offerta questa opportunità e ho scoperto che la regia è un universo che mi affascina profondamenteˮ.

Ha già lavorato sulla figura di Rosa Balistreri come interprete e da anni porta in teatro uno spettacolo a lei dedicato. Non l’ha mai affascinata l’idea di dirigere un lungometraggio di finzione su Rosa Balistreri? Sarebbe sicuramente una prospettiva diversa.

“Un film su Rosa Balistreri è già stato realizzato. Io, invece, porto avanti da anni uno spettacolo teatrale dedicato a lei e, in questo momento, sono assorbita da altri progetti. Sto lavorando a un testo teatrale insieme a ragazzi tra i diciotto e i venticinque anni. Abbiamo già realizzato laboratori e workshop con il Teatro Stabile di Catania e da quel percorso nascerà la mia prossima regia teatrale. È questo il progetto sul quale sono maggiormente concentrataˮ.

US: Manzo Piccirillo / US Film: Licia Gargiulo

Greta e le favole vere è un film che racconta un conflitto generazionale: gli adulti sono convinti di sapere come funziona il mondo, mentre i bambini continuano a immaginare che possa essere diverso. Donatella Finocchiaro da che parte sta? Dalla parte di chi pensa di conoscere già il mondo oppure di chi continua a sperare che possa cambiare?

“Spero che questo mondo possa essere diverso. Glielo dico sinceramente: per molti aspetti, la realtà di oggi mi angoscia. Non possiamo fingere che certi drammi non esistano. Non possiamo negare l’esistenza di Trump, delle guerre, di pratiche come l’infibulazione, né ignorare situazioni politiche e sociali che destano grande preoccupazione. Sono realtà che rendono il mondo molto duro. Allo stesso tempo, però, continuo ad affidarmi a quelle che considero anime belle: persone che credono ancora nella possibilità di cambiare le cose. È a loro che mi aggrappo. Le faccio un esempio molto semplice. Qualche giorno fa, qui a Catania, avevo parcheggiato l’auto un po’ più avanti del solito e qualcuno vi ha lanciato addosso una sostanza appiccicosa, una specie di liquido unto e zuccherato. Non so nemmeno di che cosa si trattasse. Episodi del genere mi colpiscono profondamente. Torno nella mia città e mi trovo davanti a gesti che danno l’impressione di vivere in una giungla. Poi percorro le strade della città e vedo tanti ragazzi devastati dal crack, sdraiati sull’erba già a metà mattina, mentre blaterano o dormono. È una realtà che trovo molto triste, perché rivela un disagio profondo e diffuso. Penso anche ai giovani che non riescono più nemmeno ad annoiarsi. In realtà, però, il problema non riguarda soltanto loro. Parliamo spesso dei ragazzi con il telefono in mano, ma anche noi adulti siamo ormai dipendenti da Instagram e dai social. Oggi si dice che bisognerebbe vietare i social fino ai sedici anni. Può anche essere una misura condivisibile, ma poi? A diciotto anni quei ragazzi restano comunque giovani. Il punto non è soltanto vietare, ma educare. Servono autodisciplina e consapevolezza, bisogna imparare a usare questi strumenti senza diventarne dipendenti, prendendo le distanze da ciò che può diventare nocivo. Da genitore le assicuro che educare oggi è davvero difficile. Non voglio cadere nel luogo comune di chi dice che ‘ai miei tempi era meglio’, ma quando ero bambina ci annoiavamo. Guardavamo la televisione nei pomeriggi d’estate, vedevo tantissimi film. Quella era una parte delle nostre giornate, ma poi uscivamo, prendevamo la bicicletta e trascorrevamo i pomeriggi all’aperto a giocare. Oggi, invece, capita di vedere cinque ragazzi seduti sullo stesso divano, magari durante una festa, ognuno con gli occhi fissi sul proprio telefono. Lo vedo anche con mia figlia e le sue amiche. Ogni tanto entro nella stanza e dico: ‘Posiamo questi telefoni. Possibile che non riusciate a inventare un gioco senza tenerli continuamente in mano?’. C’è sempre un motivo per usarli, sempre qualcosa da fare sul telefonoˮ.

Colpisce il fatto che, pur essendo uno accanto all’altro, spesso preferiscano scriversi su Instagram o WhatsApp invece di parlarsi.

“Sì, ormai è tutto un vocale dietro l’altro. Detto questo, però, non credo che noi adulti siamo migliori di loro. Semplicemente dobbiamo imparare a gestire una nuova forma di dipendenza. Prima c’erano i videogiochi, oggi ci sono gli smartphone e i social. In fondo il problema è sempre lo stesso: la dipendenza, che può assumere forme diverse, dall’alcol alla droga, fino al cibo. Anche molti fenomeni drammatici ai quali assistiamo, come i femminicidi, sono il sintomo di una dipendenza affettiva e di un disagio profondo. Ci sono ragazzi che arrivano a uccidere perché non accettano di non essere ricambiati. Sono segnali di un malessere enorme. Per questo credo che dovremmo partire proprio da lì: cercare di comprendere quale sia il disagio che vivono oggi i nostri ragazzi. Noi genitori, noi educatori, dobbiamo porci molte domande. Me ne pongo anch’io continuamente e, sinceramente, non sempre riesco a trovare una rispostaˮ.

A un certo punto della sua vita la recitazione è diventata una forma di dipendenza? Molti la descrivono come una droga, altri come una fede, qualcosa di assoluto. Per lei che cos’è?

“No, non è una dipendenza. Anche quando non recito riesco a stare ferma, mi godo la vita e mi dedico a tante altre attività. Anzi, quando torno a lavorare mi mancano proprio quei momenti di tranquillità, perché il nostro è un mestiere che ti porta continuamente a correre da una parte all’altra. Non è una dipendenza, ma continua a piacermi moltissimo, e meno male, altrimenti sarebbe un problema. Mi emoziona ancora come agli inizi. Non so neppure se si possa usare questo termine, ma per me recitare è un’esperienza profondamente fisica, quasi orgasmica, soprattutto quando faccio teatro. Quando incontro uno spettacolo che sento davvero mio ed entro completamente nel flusso della recitazione, accade qualcosa di speciale. Quando esco di scena provo una sensazione catartica. Stare sul palcoscenico è liberatorio: ogni sera sento attraversare il corpo da un’energia incredibile. È un’esperienza di straordinaria intensità. Per questo non parlerei di dipendenza. È vero, però, che qualche anno fa vivevo una fase diversa. Mi dicevo: ‘Quest’anno non mi chiamano’ oppure ‘Non ho ottenuto quel film’. Mi capitava spesso di arrivare seconda ai provini e vivevo tutto questo con molta più frustrazione. In Italia, soprattutto per un’attrice, superati i cinquant’anni i ruoli diminuiscono. È un dato di fatto. Nel cinema accade ancora di più. Ero abituata a interpretare personaggi importanti, sia sul grande schermo sia nelle serie televisive, ma oggi le opportunità si riducono inevitabilmente. Se fai un provino e arrivi seconda, significa semplicemente che è stata scelta un’altra attrice. Adesso, però, vivo tutto questo con molta più serenità. Ho imparato a essere meno severa con me stessa e a vivere il lavoro e la competizione con maggiore equilibrio. Non mi domando più perché abbiano scelto un’altra attrice al posto mio. Sono dinamiche che ho lasciato alle spalle. Anzi, le faccio un esempio. Penso alla mia amica Sabrina Impacciatore, alla quale voglio molto bene. Sono felicissima del successo che sta ottenendo negli Stati Uniti. Per me è motivo di orgoglio vedere un’attrice italiana lavorare all’estero e portare lì il proprio talento. Vivo tutto questo con grande soddisfazione. Non provo alcuna invidia nei confronti delle attrici e degli attori che lavorano. Se c’è un aspetto sul quale sento il bisogno di riflettere, riguarda piuttosto il tipo di cinema che oggi si produce in Italiaˮ.

Cioè?

“Credo che alle donne non venga ancora riconosciuto lo spazio che meritano. È anche per questo che sto realizzando un documentario sul divario di genere. Dopo i quarant’anni e, ancor più, dopo i cinquanta, i ruoli femminili diminuiscono sensibilmente. Mancano film dedicati alle diverse età della vita: i protagonisti sono quasi sempre giovani e belli, oppure si continua a puntare sugli stessi nomi. È un tema del quale si discute spesso. C’è chi parla di un ‘circoletto italiano’. Non so se esista davvero, se io ci sia dentro oppure no. Posso soltanto dire che lavoro senza interruzione da vent’anni e, sotto questo aspetto, non ho motivo di lamentarmi. La mia riflessione riguarda piuttosto la qualità del cinema che si realizza oggi. Stiamo attraversando un periodo storico complesso, anche dal punto di vista economico. I tagli che ci sono stati hanno finito per alimentare una generalizzazione pericolosa: poiché qualcuno ha sbagliato, si è arrivati a sostenere che tutto il cinema italiano fosse uguale e che tutti i produttori fossero disonesti. Ma non è così. Ci sono tanti produttori che hanno sempre lavorato onestamente e fare di tutta l’erba un fascio non è giusto, soprattutto nei confronti dei piccoli produttori e delle produzioni indipendenti. Questo sistema ha finito per penalizzare tantissimo le realtà più piccole e medie, mentre a lavorare sono rimasti sempre i soliti grandi produttoriˮ.

Ha appena definito la recitazione un’esperienza catartica. Le chiedo allora quale caos abbia placato nella sua vita o quale lato del suo carattere abbia contribuito a smussare.

“Intanto penso che recitare non sia un lavoro per tutti. Oggi tante persone pensano che basti avere un bel viso per poter fare gli attori, ma non è così. Purtroppo, molto spesso la bellezza viene confusa con il talento e sono due cose completamente diverse. Anzi, oggi mi sembra che stia cambiando anche questa tendenza. Funzionano molto gli attori che hanno facce particolari, interessanti, quelle che raccontano qualcosa. Nel cinema sono sempre state importanti le facce fotogeniche, quelle che colpiscono, ma questo non coincide necessariamente con la bellezza. Quanto alla domanda, non so dire quale parte di me abbia placato la recitazione. So però che un attore deve combattere continuamente con il proprio ego. Ricordo benissimo quando presentammo Angela a Cannes. Era il mio primo film da protagonista. C’erano le lacrime, l’emozione, il batticuore. Poi, negli anni successivi, sono arrivati tanti altri film e, per circa quindici anni, mi sono ritrovata addirittura a dover scegliere cosa fare e cosa rifiutare. Una situazione del genere gratifica tantissimo l’ego. Ti cercano da una parte, ti vogliono dall’altra, devi scegliere quale progetto accettare. Non è semplice gestire tutto questo. Avevo trent’anni, trentuno, e non le nascondo che ho dovuto lavorare molto su me stessa. Quando tutti ti cercano rischi di diventare quasi arrogante, di sentirti troppo importante. L’ego cresce facilmente e bisogna continuamente riportarsi con i piedi per terra. È un lavoro che continuo a fare ancora oggi. Io mi considero una persona molto fortunata. Faccio il lavoro più bello del mondo e ho avuto la fortuna di esordire al cinema con Angela, grazie a Roberta Torre. Altrimenti probabilmente avrei continuato a fare teatro, che era quello che immaginavo per il mio futuro. Tutto quello che è arrivato dopo è stato un dono. Sono cose bellissime che succedono quando insegui ciò che desideri e ci credi davvero. Per questo provo una grandissima gratitudine. Ogni giorno mi ricordo quanto sono stata fortunata. Ancora oggi, se magari non vengo scelta per un film, mi dico da sola: ‘Bacia per terra’. Ringrazia perché ricevi comunque tante proposte, perché ti chiamano per fare teatro, un film, una serie. Bisogna ricordarsi sempre di essere gratiˮ.

Che rapporto ha oggi con la Sicilia?

“Io amo profondamente la Sicilia. Quando torno qui, nella mia casa, torno nel luogo della mia anima. Solo a parlarne mi vengono i brividi. Sono dieci anni che vivo a Roma, ma quando sono lontana mi manca Catania. Mi manca il mare, mi manca il profumo della mia città, mi mancano i tetti che vedo dalla terrazza di casa. Mi manca tutto questo. Quando rientro respiro davvero. Mi sento a casa. Roma è la mia città d’adozione e la amo. Ci vivo bene e non potrei dire il contrario. Però Catania resta Catania. Detto questo, negli ultimi tempi vedo tanti limiti. Ci sono molte bruttezze. Certo, anche Roma ha i suoi problemi, ma Catania oggi è molto sporca. C’è il problema del crack, c’è tanta inciviltà, perché la gente continua a buttare la spazzatura ovunque. Anche a Roma questo problema esiste, ma continuo a chiedermi perché le persone debbano sporcare le strade. Non so se sia un problema di educazione, di mentalità o di ignoranza. So soltanto che vedo un livello di inciviltà molto altoˮ.

La giovane Donatella che decideva di fare l’attrice, quale aspetto del percorso che l’attendeva aveva sottovalutato?

“I rifiuti. Ritengo che sia stato l’aspetto più difficile da mettere in conto. Questo mestiere comporta inevitabilmente dei rifiuti: fai un provino e può accadere che non ti scelgano. Fa parte del lavoro. Per me è stato un grande allenamento dell’ego, proprio come dicevo prima. Bisogna imparare ad accettare un rifiuto, a riconoscere che, semplicemente, non si è la persona più adatta per quel ruolo. È stato l’aspetto con cui ho fatto più faticaˮ.

È comprensibile, anche perché un rifiuto si tende a viverlo sempre sul piano personale. Non sembra più un giudizio sul personaggio, ma diventa un giudizio sull’attrice.

“Esattamente. Quando ero più giovane mi capitava di pensare: ‘Forse non sono abbastanza brava’. Non mi limitavo a credere che fosse stata scelta un’altra attrice perché più adatta al ruolo: mettevo in discussione me stessa e il mio valore. Con il tempo, però, ho capito che i motivi per cui un’attrice viene scelta sono moltissimi. Una frase che mi sono sentita ripetere spesso, e glielo dico senza alcuna vanità perché è davvero successo tante volte, è che risultavo ‘troppo bella’ per determinati ruoli. Sinceramente tutta questa bellezza non la vedo, ma mi dicevano che avevo i denti troppo dritti, il naso troppo perfetto, osservazioni di questo tipo. Oppure mi veniva attribuita un’immagine troppo materna, troppo accogliente. Il problema è che molto spesso i registi si fermano all’apparenza, a ciò che percepiscono della persona. Ma quello che si è nella vita non coincide necessariamente con ciò che si può essere come attrice. Il senso stesso della recitazione è poter interpretare altro. Sono proprio questi i ruoli che continuo a cercare. Al di là di ciò che comunica un volto, il lavoro dell’attore consiste nel trasformarsi. Penso, per esempio, a Elio Germano, che per me rappresenta perfettamente questa capacità: può avere mille volti, interpretare mille caratteri diversi, parlare con mille inflessioni. Agli uomini questa libertà viene concessa molto più facilmente. Possono interpretare personaggi milanesi, romani, siciliani, praticamente qualsiasi ruolo. Per noi donne, e in particolare per le attrici siciliane, accade molto meno. Da siciliana devo dire di aver avvertito una forma di pregiudizio, quasi un razzismo attoriale. Sembra che noi siciliani possiamo interpretare soltanto personaggi siciliani, mentre gli attori romani possono fare i siciliani e quelli milanesi possono interpretare qualsiasi personaggio. È una differenza che, nel panorama nazionale, si avverte ancora oggiˮ.

Quando si pensa a Donatella Finocchiaro viene subito in mente il suo sguardo. Noi lo vediamo dall’esterno, ma lei sa che cosa si nasconde dietro quegli occhi?

“Non so che cosa ci sia dietro quegli occhi. Però proprio l’altro giorno ho incontrato un mio ex e, incrociando lo sguardo, è successo qualcosa. C’è stato un’intesa immediata, uno sguardo fatto di complicità, affetto e tenerezza. Forse ci penso anche perché sono sola da due anni. In questo momento non ho una relazione importante, soltanto rapporti che non si sono trasformati in qualcosa di stabile. Ripensare alle persone con cui ho condiviso una parte della mia vita, cinque anni, quattro anni, tre anni o anche soltanto uno, mi provoca una sensazione stranissima. Mi domando che cosa rimanga di tutto l’amore che ci siamo scambiati. E basta uno sguardo per far riaffiorare ogni ricordo. È incredibile quanto possa essere potente. Uno sguardo può riportarti, in un istante, a tutto ciò che hai vissuto. Per questo credo che lo sguardo sia fondamentale, nel cinema come nella vita. Lo sguardo è emozione. Non dimenticherò mai una frase che mi disse Bruno Torrisi, il mio ex marito, il giorno in cui andai a fare il provino per Angela. Mi disse: ‘Stai ferma con il viso, soprattutto nei primi piani, e parla con gli occhi. Comunica le emozioni con lo sguardo’. Quell’insegnamento mi è rimasto dentro per sempre. Credo sia uno dei consigli più importanti che abbia ricevuto. Il cinema è proprio questo: l’emozione passa attraverso gli occhi. Non serve muovere continuamente il viso o enfatizzare ogni espressione. Basta guardare con l’emozione giustaˮ.

Nella sua vita ha amato di più o è stata amata di più?

“Mi auguro che le due esperienze siano state reciproche. Mi piace pensare che nelle mie relazioni ci sia sempre stato un equilibrio. Però, se devo essere sincera, forse in qualche occasione sono stata amata un po’ più di quanto abbia amato. Sì, direi questo. Anche se è accaduto poche volteˮ.

Abbiamo iniziato questa intervista parlando di incanto. Se il cinema è, per sua natura, una forma di magia, quale incanto ha cercato attraverso tutte le storie che ha raccontato?

“Il nostro lavoro è davvero magia. Lo è perché nasce continuamente dagli incontri: con il regista, con gli altri attori, con la costumista, con tutta la troupe. Ogni film prende forma grazie a un insieme di persone e di energie che si incontrano. Quando questa magia non si crea, inevitabilmente il film non funziona allo stesso modo. Quando invece c’è, e posso dire di essere stata fortunata perché l’ho respirata molte volte sui set, allora tutto trova il proprio equilibrio. È uno scambio continuo. Ogni reparto offre il proprio contributo e da quell’incontro nasce una sinergia fatta di sensibilità, creatività e talento. È questo l’incanto del nostro lavoro. E meno male che esiste, altrimenti avremmo scelto un’altra stradaˮ.

Dopo aver interpretato così tanti personaggi, le è mai capitato di chiedersi chi fosse davvero Donatella Finocchiaro?

“Sì, una volta mi è successo. È stato durante La fiamma sul ghiaccio, un film che girai anni fa con Raoul Bova, che ho ritrovato sul set di Greta e le favole vere. Interpretavo una ragazza con gravi disturbi psichici, una donna emarginata che viveva ai margini della società. Era un personaggio molto complesso. Ricordo di essermi chiesta: ‘E se, entrando così a fondo in questo ruolo, finissi per rimanerci dentro?’. Mi interrogavo sul significato della follia. Interpretare una persona affetta da una grave sofferenza psichica è difficilissimo. Fu proprio allora che iniziai a domandarmi se certi personaggi lasciassero qualcosa dentro di me. Da quel momento ho cominciato anche a proteggermi un po’ di più. A volte addentrarsi nei territori della follia, dell’aggressività, della paura o di emozioni così estreme può essere destabilizzante. La follia, in particolare, è sempre stata la dimensione che più mi ha spaventata affrontare come attriceˮ.

È anche una paura comprensibile, perché la follia è una condizione che, in fondo, potrebbe riguardare chiunque. Mia nonna diceva sempre che la mente è come un orologio: può arrivare il momento in cui smette di funzionare.

“Proprio in questo periodo sto vivendo da vicino una situazione del genere con mio padre. Ha una forma di demenza e lo vedo cambiare lentamente. È come se, poco alla volta, fosse meno presente. In realtà è sempre allegro, canta continuamente, però è diverso da prima. Ha ottantasei anni e assistere a questo cambiamento fa impressione. Pensare a ciò che può provocare una malattia come l’Alzheimer, o comunque una forma di demenza, è davvero terribile. Ci si rende conto di quanto sia sottile il confine che separa l’equilibrio della nostra mente dalla sua fragilitàˮ.

Se la Donatella che, da ragazza, si iscriveva a Giurisprudenza incontrasse la Donatella di oggi, da quale aspetto rimarrebbe più sorpresa?

“Forse, a dire la verità, non rimarrebbe sorpresa di quasi nulla. Credo che mi direbbe semplicemente: ‘Brava, hai fatto quello che desideravi’. Forse si stupirebbe del fatto che oggi sono sola, che non ho un marito. Quando avevo diciotto o vent’anni immaginavo una vita completamente diversa. Sognavo una famiglia numerosa, dicevo addirittura che avrei voluto diciotto figli. L’idea della famiglia era davvero molto importante per me. Forse è proprio questo l’aspetto che sorprenderebbe di più la ragazza che eroˮ.

Era un desiderio nato da una convinzione personale oppure anche dall’educazione che aveva ricevuto?

“Direi soprattutto dall’educazione. Come è accaduto a molti della mia generazione, sono cresciuta credendo profondamente nel modello della famiglia. Poi, con il tempo, mi sono resa conto che non è tutto così semplice. Non voglio dire che la famiglia sia un’illusione, né tantomeno sminuirne il valore. Ho semplicemente capito che nessuno dovrebbe vivere nell’infelicità soltanto per tenere in piedi una famiglia. Preferisco essere felice anche da sola. Perché sacrificarsi in una convivenza soltanto per adempiere a un dovere sociale o per mantenere a tutti i costi un’apparenza di unità? Alla fine i figli sono più sereni quando vedono una madre e un padre felici. Quando mi chiedono un consiglio, soprattutto persone che stanno affrontando una separazione difficile, rispondo sempre: lasciatevi. Non rovinate la vita ai vostri figli e nemmeno la vostraˮ.

Anche perché, se una persona sente di esistere soltanto in funzione dell’altro, forse manca un po’ di autodeterminazione.

“È vero. Però le assicuro anche un’altra cosa: vivere in coppia è molto più semplice. Quando torno a casa e sono sola non c’è nessuno che abbia portato fuori la spazzatura, preparato da mangiare, fatto la spesa o possa andare a prendere mia figlia. Dal punto di vista dell’organizzazione quotidiana, vivere da soli è decisamente più complicato. Ho avuto e continuo ad avere la fortuna di poter contare sulle babysitter e sul padre di mia figlia, che è sempre presente e attento. Sotto questo aspetto non posso davvero lamentarmi. Però, nella vita di tutti i giorni, vivo da sola ormai da parecchio tempo. In realtà non condivido più la mia quotidianità con un compagno da quasi dieci anni. La coppia, quindi, rappresenta anche una grande comodità. È un’impresa, certo, ma è anche un modo per condividere il peso della vita quotidiana: spese, i compiti, preoccupazioni. Anche questo è uno degli aspetti più belli della vita di coppia. Naturalmente, però, deve esserci sempre una componente emotiva. Se quella viene meno e si finisce per diventare soltanto gli amministratori della famiglia, allora significa che qualcosa si è incrinatoˮ.