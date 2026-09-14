Donato De Caprio di Con mollica o senza e il furto subito a Palermo: "Cassa rubata a 48 ore dall'apertura"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Inaugurazione da incubo per il noto salumiere-tiktoker napoletano Donato De Caprio: a sole 48 ore dall’apertura a Palermo, in via Isidoro La Lumia, del negozio “Con mollica o senza“, alcuni ladri hanno messo a segno un furto con spaccata nell’esercizio commerciale. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso salumiere attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, mostrando anche in che condizioni i delinquenti hanno lasciato l’attività.

Palermo, “Con mollica o senza”: Donato De Caprio derubato

Il nuovo negozio “Con mollica o senza” è stato aperto a due passi dal teatro Politeama, in pieno centro a Palermo. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre, c’è stato un furto con spaccata.

“Ci hanno derubato a Palermo. Stanotte alle ore 4:00 circa è suonato l’allarme del negozio. Subito la sicurezza si è precipitata per vedere cosa fosse successo e c’è stata la sorpresa: vetrina tutta rotta e cassa rubata“, ha spiegato De Caprio in un video diffuso in rete.

Instagram

Il colpo a nemmeno 48 ore dall’inaugurazione

L’imprenditore e tiktoker ha sottolineato che il colpo è stato messo a segno dai ladri a nemmeno 48 ore dall’inaugurazione dell’esercizio. “Ed è già successo questo”, ha chiosato con amarezza il salumiere.

“Palermo – ha aggiunto – è una città magnifica e i palermitani lo sono ancora di più: penso solo a quanto sono egoisti nei confronti della propria città coloro che sono venuti a fare questo gesto”.

“L’affetto che mi hanno mostrato migliaia di palermitani in questi giorni è stato distrutto da questi due delinquenti, che ovviamente pensavano io fossi scemo a lasciare la cassa piena la notte”, ha continuato De Caprio, che ha poi comunicato che, nonostante il furto, il negozio rimarrà aperto con i soliti orari.

L’appello alle istituzioni

La telecamera di sorveglianza ha ripreso la scena del furto e le immagini sono state consegnate alla polizia.

Il salumiere ha anche lanciato un appello alle istituzioni affinché il suo progetto, non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia, riesca ad espandersi. “Nonostante tutto non ci fermiamo, oggi abbiamo aperto, stiamo già lavorando”, ha ribadito.

La salumeria è stata fondata a Napoli da De Caprio e Steven Basalari. Grazie all’aiuto dei social, hanno aperto punti vendita a Milano, Roma, Torino, Bari e Padova. Infine Palermo.