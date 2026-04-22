Donbass pronto a chiamarsi Donnyland per ingraziarsi Trump, l'idea dell'Ucraina svelata dal New York Times

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il Donbass potrebbe cambiare nome e iniziare a chiamarsi “Donnyland” per omaggiare Donald Trump. A riportare l’idea – che sarebbe venuta all’Ucraina – è il New York Times secondo cui la modifica del nome della zona, da anni contesa tra Kiev e la Russia, servirebbe per ingraziarsi il presidente degli Stati Uniti e per trovare un modo di porre fine alla guerra.

Da Donbass a Donnyland: l’ultima idea

Cambiare il nome della regione del Donbass in Donnyland. È questa l’idea venuta ai negoziatori ucraini per ingraziarsi il presidente statunitense Donald Trump, spesso chiamato proprio con il vezzeggiativo Donny, al posto del suo nome di battesimo. La zona contesa tra Ucraina e Russia, insomma, diverrebbe così “La terra di Donny”.

Com’è noto, il Donbass è una regione dell’Ucraina sudorientale (con un territorio di 80 chilometri per 65) che è da anni chiave del conflitto tra Kiev e Mosca e che è diventata ancora più centrale in esso nel 2022 quando è stata annessa dalla Russia.

Perché l’Ucraina vuole omaggiare Trump

Sta facendo discutere l’idea dell’Ucraina, fatta trapelare dal Nyt, di ribattezzare il Donbass come Donnyland. Alcuni hanno già disegnato la bandiera (verde-oro) di questo sedicente nuovo stato – di cui ad oggi sono rimaste le macerie dopo 4 anni di guerra e alcuni negozi – mentre altri hanno fatto comporre l’inno nazionale all’IA.

Fatto sta che, pur curiosa e partita come una boutade, l’idea si è fatta concreta ed è stata confermata al quotidiano statunitense da ben quattro fonti a conoscenza dei negoziati che spiegano come la mossa “rifletta una realtà globale in cui i governi fanno leva sulla vanità di Trump per ottenere il sostegno della potenza americana”.

L’obiettivo di Kiev è fare un omaggio al presidente degli Stati Uniti per convincerlo a far sì che la Russia non si impossessi in modo definitivo della regione.

La regione al centro della guerra con la Russia

Come ricorda Repubblica, la questione del Donbass è dirimente e rappresenta l’ostacolo principale che si frappone tra Kiev e la pace.

Per gli Stati Uniti una soluzione potrebbe essere il ritiro dell’Ucraina fino al confine amministrativo di Donetsk ma il Paese del presidente Volodymyr Zelensky vuole difendere quest’area e non cederla alla Russia. Un buon compromesso per entrambe le nazioni potrebbe quindi essere quello di creare una zona demilitarizzata non controllata da nessuna delle due parti.

Ed è qui che subentra l’idea del Donnyland, un’area semiautonoma, un mini-Stato che omaggia Donald Trump e che lui stesso potrebbe presentare come un suo successo.