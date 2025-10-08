Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane marocchino di 22 anni è stato fermato lo scorso 30 settembre dopo essere stato individuato come presunto autore di una brutale aggressione avvenuta nei boschi, in provincia di Rieti. L’uomo, sbarcato a Lampedusa nel 2022 e richiedente asilo, era ricercato da mesi per il grave episodio che ha coinvolto una donna di 30 anni. L’arresto è stato reso possibile grazie a un alert del sistema “Alloggiati Web” che ha permesso di localizzarlo in un hotel di Napoli.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella notte di un giorno di aprile, quando una donna reatina si è recata nei boschi della periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti. La vittima, cliente abituale del presunto spacciatore marocchino, si è trovata di fronte a una situazione drammatica: l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, l’ha aggredita con violenza, minacciandola e colpendola con calci, pugni e persino con l’impugnatura di un machete.

La denuncia e l’attivazione del “codice rosso”

La donna, dopo aver subito la violenza, ha trovato la forza di denunciare l’accaduto alla Polizia di Stato. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente attivato le procedure previste dal “codice rosso”, acquisendo la querela e avviando le indagini. Grazie a un riconoscimento fotografico effettuato negli uffici della Squadra Mobile, la vittima ha identificato senza esitazioni il suo aggressore, già noto come suo fornitore di sostanze stupefacenti.

Le accuse e i reati contestati

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti per una serie di gravi reati: violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, intralcio alla giustizia e cessione di sostanze stupefacenti. La donna, oltre al trauma subito, ha riportato lesioni che hanno richiesto cure mediche presso il Pronto Soccorso reatino.

La fuga e la cattura a Napoli

Dopo la violenza, il giovane marocchino si era reso irreperibile, ma le indagini della Squadra Mobile di Rieti, in collaborazione con il Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” di Napoli, hanno permesso di rintracciarlo. Decisivo è stato l’alert generato dal sistema “Alloggiati Web”, che ha segnalato la presenza dell’uomo in un hotel della zona. Le Volanti del Commissariato partenopeo sono intervenute prontamente, procedendo al fermo dell’indiziato.

La convalida del fermo e la custodia cautelare

Il giovane fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Secondigliano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata del 6 ottobre 2025, il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Napoli ha convalidato il fermo, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.

Il contesto: i boschi della droga e i rischi per la sicurezza

L’episodio ha riportato l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi della periferia di Rieti, dove si registrano frequenti episodi di spaccio e violenza. La zona, già nota alle forze dell’ordine per la presenza di gruppi dediti al traffico di droga, si conferma un’area ad alto rischio, dove la criminalità può facilmente agire lontano dai riflettori.

