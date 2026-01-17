Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata rinvenuta senza vita una donna di 31 anni all’interno di uno stabile abbandonato a Monza. La vittima, una cittadina ucraina senza fissa dimora, è stata trovata nella notte dell’8 gennaio da un cittadino che ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, che hanno constatato il decesso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte, tra cui l’ipotesi di lesioni provocate da animali.

Il ritrovamento e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella notte dell’8 gennaio quando un cittadino ha segnalato la presenza di un corpo all’interno di uno stabile in stato di abbandono nel comune di Monza. Gli agenti dell’U.P.G.S.P., della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Monza e della Brianza, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti prontamente sul luogo indicato.

All’interno dell’edificio, gli operatori hanno trovato il corpo di una donna disteso su un materasso appoggiato a terra. Il personale sanitario, giunto contestualmente, ha potuto solo constatare il decesso della vittima.

L’identificazione della vittima

Le successive verifiche hanno permesso di identificare la donna come una cittadina ucraina di 31 anni, senza fissa dimora. Dagli accertamenti è emerso che la vittima aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. La sua situazione di vulnerabilità e la presenza in uno stabile abbandonato hanno reso ancora più complesso il quadro investigativo.

Le indagini e i primi accertamenti

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, che ha assunto il coordinamento delle indagini. Insieme a lui, il medico legale ha effettuato i primi accertamenti sul corpo della donna. L’esame ispettivo esterno ha evidenziato alcune ferite, in particolare sul volto, che hanno richiesto ulteriori approfondimenti per determinarne la natura.

Il Pubblico Ministero ha quindi disposto che la salma fosse trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Milano per l’esecuzione dell’autopsia, al fine di chiarire le cause del decesso e valutare l’origine delle lesioni riscontrate.

L’autopsia e le ipotesi sulle cause della morte

Nella mattinata del 10 gennaio è stata eseguita l’autopsia sul corpo della donna. I primi risultati non hanno escluso che le lesioni riscontrate, tenendo conto della loro morfologia, possano essere ragionevolmente attribuite a morsi di animali. Tuttavia, gli inquirenti non hanno ancora escluso altre ipotesi e proseguono con ulteriori accertamenti.

In particolare, sono stati disposti esami tossicologici e istologici, considerati indispensabili per accertare con precisione le cause della morte. Gli esiti di questi approfondimenti saranno determinanti per chiarire se il decesso sia stato provocato da fattori esterni o da altre circostanze.

Le indagini in corso e il ruolo dell’Autorità Giudiziaria

Le indagini della Polizia di Stato proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della donna e verificare eventuali responsabilità penali. La presenza di ferite compatibili con morsi di animali apre diverse piste investigative, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.

ANSA