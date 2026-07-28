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È scattato un arresto a Carini, dove un uomo di 41 anni è stato accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura, a seguito di una complessa attività investigativa che ha fatto emergere una situazione di reiterata violenza domestica e di genere.

Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di misura cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un uomo di 41 anni, originario di Carini e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni personali aggravate ai danni della ex compagna, una donna di 39 anni. L’intervento dei militari è arrivato dopo una lunga e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura di Palermo, che ha permesso di ricostruire un quadro di soprusi fisici e psicologici perpetrati nel tempo.

Le indagini hanno portato alla luce una condotta definita “persecutoria e vessatoria”, caratterizzata da controlli ossessivi, ingiurie, minacce di morte e comportamenti intimidatori, spesso messi in atto anche in presenza dei figli della coppia. Nonostante la fine della convivenza, l’uomo avrebbe continuato a perseguitare la ex compagna, incrementando progressivamente la propria aggressività e rendendo la situazione sempre più pericolosa per la vittima.

Gli episodi documentati e la gravità dei fatti

Tra i diversi episodi documentati dagli inquirenti, uno in particolare si è distinto per la sua gravità: secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe tentato di strangolare la donna nel corso di una aggressione. Gli elementi raccolti sono stati supportati da referti medici, testimonianze e registrazioni, che hanno contribuito a delineare la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento immediato a tutela della vittima.

La Procura di Palermo, valutata la gravità dei fatti e il rischio concreto di reiterazione dei reati, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione della misura cautelare in carcere. Il provvedimento è stato adottato anche per garantire la sicurezza e l’incolumità della donna, vittima di una lunga serie di vessazioni e violenze.

Per il 41enne di Carini si sono aperte le porte della casa circondariale Pagliarelli di Palermo.

IPA