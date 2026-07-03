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Eseguito un arresto a Sassari, dove una donna di 43 anni è stata sottoposta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver aggredito l’ex compagno, un uomo di 60 anni, colpendolo alla testa con un martello. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna avrebbe agito per motivi legati alla fine della relazione sentimentale.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento della Squadra Mobile di Sassari è avvenuto a seguito di una segnalazione relativa al grave ferimento di un uomo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la vittima con una profonda lesione al cranio e una frattura che ha coinvolto anche la prima vertebra cervicale. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo era stato colpito con un martello, utilizzato come corpo contundente.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie al lavoro degli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica. È emerso che la responsabile dell’aggressione sarebbe la ex compagna della vittima, una donna di 43 anni. La donna, non accettando la fine della relazione, avrebbe atteso un momento di distrazione dell’ex convivente per colpirlo alle spalle con violenza, utilizzando un attrezzo da lavoro.

I precedenti tentativi di violenza

Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere ulteriori dettagli inquietanti. In passato, la stessa donna avrebbe tentato di intossicare il compagno, somministrandogli psicofarmaci all’interno dei pasti. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di reiterate condotte violente e premeditate nei confronti della vittima.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

Sulla base delle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, ha disposto nei giorni scorsi la misura cautelare degli arresti domiciliari per la donna. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari.

IPA