Donna 50enne tenta il furto di una borsa a Tirano, picchia la titolare del negozio e viene arrestata

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Una donna di 50 anni è stata arrestata in flagranza di rapina impropria dai Carabinieri a Tirano (Sondrio), dopo aver sottratto una borsa da un esercizio commerciale e aver aggredito la titolare nel tentativo di fuggire. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare la fuggitiva e recuperare la refurtiva, che è stata restituita alla proprietaria. L’arrestata è stata poi trasferita presso la Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sondrio.

L’arresto in flagranza: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona commerciale di Tirano. Una donna di 50 anni, dopo aver prelevato una borsa all’interno di un negozio, ha tentato di allontanarsi senza pagare. La titolare dell’esercizio si è accorta del furto e ha cercato di fermare la responsabile. Nel tentativo di trattenere la refurtiva e garantirsi la fuga, la donna si è scagliata contro la proprietaria, colpendola fisicamente e causandole lesioni lievi.

In quel momento, una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori proprio nella zona commerciale, si trovava nei pressi del negozio. Attirati dalle richieste d’aiuto della vittima, i militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare la donna a pochi passi dall’uscita, mentre tentava di allontanarsi a piedi. L’intera merce sottratta è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Le conseguenze per la responsabile

Al termine delle formalità di rito, la donna arrestata è stata trasferita e associata alla Casa Circondariale di Como. Attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sondrio, che valuterà la sua posizione in relazione al reato di rapina impropria e alle lesioni provocate alla vittima.

La situazione della vittima e le indagini in corso

La titolare dell’esercizio commerciale, pur avendo subito lesioni lievi durante l’aggressione, ha potuto riavere la merce sottratta grazie all’intervento dei militari. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori a carico della donna arrestata.

IPA