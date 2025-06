Donna 53enne alla guida di uno scooter rubato a Forte dei Marmi e in fuga dalla polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 53 anni è stata denunciata per ricettazione dalla Polizia di Stato di Forte dei Marmi. Fermata nella notte mentre era a bordo di uno scooter rubato, la donna è stata identificata e indagata. L’episodio è avvenuto tra il 19 e il 20 giugno, quando una pattuglia della Volante del Commissariato di Forte dei Marmi ha intercettato il veicolo sospetto a Marina di Pietrasanta.

Il controllo notturno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante un normale controllo del territorio, la Volante ha intimato l’alt a uno scooter Aprilia Scarabeo con due persone a bordo. Il conducente, tuttavia, non si è fermato e ha proseguito la corsa, ignorando il semaforo rosso. Ha imboccato via Cristoforo Colombo, rallentando solo per permettere al passeggero di scendere e dileguarsi tra i giardini delle case adiacenti.

L’inseguimento e il fermo

Dopo un breve inseguimento tra le stradine, gli agenti sono riusciti a bloccare lo scooter in via Giovanni Prati. Alla guida è stata identificata una donna di 53 anni, residente a Viareggio. Lo scooter presentava danni al blocco di accensione, il che ha insospettito ulteriormente i poliziotti.

La scoperta del furto

Contattato il proprietario dello scooter, è emerso che il veicolo era stato affidato a un’autofficina per la manutenzione e che era stato rubato a sua insaputa. La donna è stata quindi indagata per ricettazione, mentre sono in corso accertamenti per identificare il passeggero fuggito.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per risalire all’identità del passeggero e chiarire ulteriormente le circostanze del furto. La collaborazione con l’autofficina e il proprietario dello scooter sarà fondamentale per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali complici.

