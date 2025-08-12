Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Catania per per l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana. Un uomo è stato fermato dopo aver cercato di estorcere 8mila euro a una donna di 81 anni, fingendosi un agente delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando la vittima ha ricevuto una telefonata in cui le veniva chiesto di pagare per evitare conseguenze penali al figlio, coinvolto – secondo il racconto del truffatore – in un grave incidente stradale. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare il complice del telefonista proprio mentre si presentava alla porta della donna per riscuotere il denaro richiesto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il tentativo di truffa è stato sventato grazie alla collaborazione tra la vittima, la sua famiglia e gli agenti della Questura di Catania. L’episodio ha visto protagonista una signora di 81 anni, già in passato bersaglio di simili raggiri, che ha saputo mantenere la lucidità necessaria per evitare di cadere nella trappola dei malviventi.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il piano dei malviventi prevedeva una telefonata alla vittima da parte di un uomo che si è spacciato per appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo ha raccontato alla donna che il figlio aveva causato un grave incidente in cui una bambina era rimasta ferita in modo serio. Per evitare che il figlio subisse conseguenze penali, alla signora è stato chiesto di consegnare 8mila euro in contanti o gioielli. Si tratta di una tecnica ormai tristemente nota, che fa leva sulla paura e sull’ansia delle persone anziane per indurle a consegnare denaro o beni di valore.

La reazione della vittima

La signora, dopo un primo momento di smarrimento, ha ricordato un episodio simile avvenuto in passato, quando era riuscita a far arrestare due persone coinvolte in un’altra truffa. Forte di quell’esperienza, mentre era ancora al telefono con il malvivente, ha inviato un messaggio alla figlia chiedendole di contattare il poliziotto che l’aveva aiutata la volta precedente. La prontezza della donna e la collaborazione della famiglia sono state decisive per l’esito positivo dell’operazione.

L’intervento della Polizia

L’agente, pur essendo fuori servizio, ha immediatamente avvisato la Sala operativa della Questura e si è recato presso l’abitazione della signora. Insieme ai colleghi della volante, ha atteso l’arrivo del complice del telefonista, che si è presentato alla porta per riscuotere la somma richiesta. Gli agenti sono così riusciti a coglierlo in flagrante e a procedere con l’arresto. L’uomo è stato condotto in Questura e dovrà rispondere del reato di tentata truffa.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, le truffe ai danni di persone anziane sono aumentate in modo significativo in molte città italiane, compresa Catania. I malviventi sfruttano spesso la vulnerabilità delle vittime, utilizzando stratagemmi sempre più sofisticati per ottenere denaro o gioielli. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente episodi sospetti.

I consigli della Polizia

La Polizia di Stato ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede mai denaro o gioielli per risolvere questioni giudiziarie. In caso di telefonate sospette, è fondamentale non fornire informazioni personali e contattare subito il 112 o il 113. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma ancora una volta uno strumento efficace per contrastare il fenomeno delle truffe.

Il ruolo della prevenzione

La vicenda di Catania dimostra quanto sia importante la prevenzione e la sensibilizzazione, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Iniziative di informazione e campagne di sensibilizzazione possono aiutare a ridurre il numero di vittime e a rendere più difficile l’azione dei truffatori. La Polizia invita i familiari delle persone anziane a parlare con loro di questi rischi e a fornire indicazioni su come comportarsi in caso di situazioni sospette.

Conclusioni

Grazie alla prontezza della vittima e all’efficace intervento delle forze dell’ordine, un altro tentativo di truffa è stato sventato a Catania. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella lotta contro i reati che colpiscono le persone più vulnerabili. La Polizia di Stato rinnova l’appello a non abbassare la guardia e a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta.

