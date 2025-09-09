Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violenza sessuale è stato effettuato ieri sera a Como, dove un 27enne cittadino bengalese è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione di una donna aggredita in via Anzani. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato trovato anche in possesso di cocaina e condotto presso la Casa Circondariale “Bassone”.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20.30, quando una chiamata al 112 N.U.E. ha richiesto l’intervento delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como. Gli agenti sono giunti rapidamente in via Anzani, dove hanno raccolto la testimonianza della vittima, una donna che ha raccontato di essere stata improvvisamente aggredita mentre si trovava ferma in auto con il finestrino abbassato.

L’aggressione e la pronta reazione della vittima

Secondo quanto riferito dalla donna agli agenti, l’aggressore si è avvicinato all’auto e, approfittando del finestrino aperto, ha allungato il braccio per palpeggiarla, provocandole un forte dolore. La vittima, nonostante lo shock, è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l’uomo. Dimostrando grande lucidità, la donna non ha mai perso di vista l’aggressore, seguendolo con lo sguardo e fornendo agli agenti dettagli precisi che si sono rivelati fondamentali per la sua identificazione.

L’individuazione e l’arresto del sospettato

Grazie alle indicazioni tempestive della vittima, le forze dell’ordine hanno rintracciato il sospettato poco dopo in un bar della zona. L’uomo, un 27enne cittadino bengalese regolare sul territorio italiano, è stato immediatamente condotto in Questura per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al giovane un modico quantitativo di cocaina, circostanza che ha fatto scattare ulteriori verifiche sul suo conto.

I precedenti e il provvedimento D.A.C.U.R.

Dagli accertamenti è emerso che il 27enne aveva già a suo carico diversi precedenti, tra cui reati in materia di immigrazione, reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre, il giovane era destinatario di un provvedimento D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) emesso dal Questore Marco Calì e notificato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Como, ancora in corso di validità al momento dell’arresto.

L’arresto e la traduzione in carcere

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino bengalese è stato arrestato per violenza sessuale. Gli agenti hanno immediatamente informato il Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la traduzione del 27enne presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como, dove l’uomo è stato condotto in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

L’appello della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, attraverso il proprio comunicato, ha rinnovato l’invito a segnalare tempestivamente ogni episodio di violenza o molestia, assicurando la massima attenzione e un intervento immediato a tutela delle vittime. L’episodio di ieri sera dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, grazie alla quale è stato possibile assicurare alla giustizia il presunto responsabile di un grave reato.

La sicurezza in città e la risposta delle istituzioni

L’arresto del 27enne a Como riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla necessità di interventi rapidi ed efficaci da parte delle forze dell’ordine. La presenza di precedenti specifici e di un provvedimento D.A.C.U.R. in corso di validità sottolinea la complessità della gestione di soggetti già noti alle autorità e la necessità di strumenti di prevenzione e controllo sempre più efficaci.

Il ruolo fondamentale delle vittime nella denuncia

La vicenda mette in luce anche il ruolo fondamentale delle vittime, che con coraggio e determinazione possono contribuire in modo decisivo all’identificazione e all’arresto dei responsabili di reati. In questo caso, la prontezza della donna nel fornire dettagli precisi ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e di assicurare alla giustizia il presunto autore della violenza sessuale.

Le indagini e i prossimi passi

Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per verificare eventuali ulteriori responsabilità del 27enne. L’uomo, ora detenuto presso la Casa Circondariale “Bassone”, sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli interrogatori di garanzia e per le successive fasi del procedimento penale.

Conclusioni

L’episodio di Como rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela delle vittime di reati. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nel contrastare ogni forma di violenza e invita la cittadinanza a non esitare a segnalare situazioni sospette o episodi di molestia, assicurando interventi tempestivi e la massima attenzione alle esigenze delle persone coinvolte.

IPA