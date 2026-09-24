Donna accoltella carabiniere a Verdello e prova a far saltare in aria il palazzo con 3 bombole di gas

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 46 anni, in stato di agitazione, ha accoltellato un carabiniere a Verdello e tentato di far saltare in aria un palazzo con tre bombole di gas. I carabinieri hanno bloccato la 46enne. L’uomo accoltellato si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile. Nell’immobile abitano 12 famiglie.

Cosa è successo a Verdello

I fatti risalgono allo scorso venerdì 18 settembre. Come ricostruito dal Corriere della Sera, i carabinieri della compagnia di Treviglio sono giunti sul posto nel primo pomeriggio in seguito alla segnalazione per una lite tra condomini.

Il rumore di vetri infranti li ha condotti al terzo piano di uno stabile a Verdello, dove all’interno di un appartamento hanno trovato una 46enne di origine nigeriana che urlava frasi sconnesse, in un ambiente con un forte odore di gas.

Alla vista dei militari, la donna ha afferrato un grosso coltello da cucina con una lama da 24 centimetri e ha sferrato un fendente all’indirizzo del capo pattuglia, colpendolo in pieno petto. Solo l’uso del giubbotto antiproiettile ha permesso di evitare gravi conseguenze per il carabiniere, assorbendo l’urto.

Dopo essere riusciti a immobilizzare la donna, anche con un intervento di sedazione effettuato dal personale sanitario del 118, i carabinieri hanno constatato la presenza di 3 bombole di gas precedentemente aperte, con cavi elettrici sparsi a terra e pavimento bagnato.

L’ordinanza del sindaco di Verdello

Dal momento che la situazione riscontrata rappresentava un potenziale pericolo per le 12 famiglie residenti nell’immobile, è stato richiesto l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco di Treviglio, che hanno messo in sicurezza l’area.

Il sindaco di Verdello, Fabio Mossali, giunto sul posto, ha emesso un’ordinanza d’urgenza per l’inibizione dei locali fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e degli impianti.

L’arresto della donna

La donna è stata trasportata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a valutazione psichiatrica e tossicologica.

Gli esami hanno escluso patologie psichiatriche, ma, come riportato ancora dal Corriere della Sera, hanno confermato un’intossicazione acuta dovuta all’utilizzo di sostanze stupefacenti (nello specifico cannabinoidi).

Durante lo stato di alterazione, la donna aveva inveito e minacciato di morte i condomini con un coltello.

Dopo l’arresto, la 46enne è stata trasferita in custodia presso la camera blindata della struttura ospedaliera, costantemente piantonata dalla Polizia penitenziaria.