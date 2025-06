Donna accoltella due persone a Monaco di Baviera in Germania: uccisa dalla polizia, il movente è sconosciuto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Monaco di Baviera, in Germania, una donna di 30 anni ha accoltellato due passanti vicino al Theresienwiese, ferendoli lievemente. Nonostante l’intervento della polizia, la donna ha continuato a creare problemi e un agente ha fatto fuoco contro di lei. Portata in ospedale in gravi condizioni, è morta poco dopo. Le autorità indagano sul movente, per ora sconosciuto.

Paura a Monaco di Baviera, donna accoltella passanti

Nella serata di sabato 7 giugno, una donna armata di coltello ha seminato il panico a Monaco di Baviera, colpendo due passanti in due punti diversi della città.

Il soggetto ha attaccato prima un uomo in zona Westendstrasse, poi una donna a Schwanthalerhöhe. Nonostante l’intervento rapido delle forze dell’ordine, l’aggressora ha continuato a brandire l’arma, costringendo la polizia a intervenire, aprendo il fuoco.

L’episodio ha avuto luogo nei pressi del Theresienwiese, noto per ospitare grandi eventi come l’Oktoberfest

Colpita gravemente, la 30enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo. La polizia ha confermato il decesso in tarda serata.

Come stanno i feriti

Secondo quanto riferito dalla Bayerischer Rundfunk, nell’aggressione sono rimasti lievemente feriti un uomo di 56 anni e una donna di 25.

La polizia di Monaco ha precisato che, almeno per ora, non vi sono elementi che indichino un legame tra l’aggressora e le persone colpite.

Rimane ignoto il movente dell’attacco, e al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulle circostanze del gesto.

Come riportato da Bild, sul luogo dell’aggressione sono intervenuti sia la polizia scientifica che un’unità operativa speciale. L’area attorno al Theresienwiese, noto per ospitare ogni autunno l’Oktoberfest, è stata completamente isolata, mentre i cani molecolari hanno passato al setaccio i dintorni in cerca di indizi.

L’auto contro la folla in Baviera

È una giornata particolarmente difficile in Baviera, con l’episodio di Monaco avvenuto poche ore dopo il caso di Passau, dove, un’auto ha travolto un gruppo di persone nei pressi della stazione ferroviaria.

Alla guida un uomo di 48 anni, poi arrestato, che ha investito anche la moglie di 38 anni e la figlia di 5, entrambe rimaste ferite.

In totale cinque persone sono state ricoverate in ospedale, alcune in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.