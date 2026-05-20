Donna accoltellata a Castelgerundo mentre soccorre un cane, uomo fuggito nei campi: lei è in gravi condizioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 54 anni è stata accoltellata ripetutamente da un uomo lungo la provinciale 27 a Castelgerundo, in provincia di Lodi. La 54enne, biologa per l’Asst di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. L’uomo, che le ha inferto tre coltellate, si è dato alla fuga tra i campi: proseguono le ricerche dei carabinieri. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa si sa sulla donna accoltellata a Castelgerundo

L’episodio, riportato da Il Cittadino, risale al tardo pomeriggio di martedì 19 maggio, poco prima delle ore 19: la donna, una biologa 54enne di Formigara, stava rincasando dopo il lavoro all’Asst di Lodi quando si è fermata lungo la provinciale 27 per soccorrere un cane in difficoltà.

Ai carabinieri, prima di essere portata in ospedale a Brescia in eliambulanza con la massima urgenza, la donna ha raccontato che sarebbe comparso un uomo che, dopo averle chiesto del denaro, l’avrebbe accoltellata tre volte all’addome e a un braccio, fuggendo poi a piedi nei campi.

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Come sta la donna accoltellata a Castelgerundo

La 54enne accoltellata a Castelgerundo e trasportata in ospedale in eliambulanza sarebbe fuori pericolo di vita.

Caccia all’uomo a Castelgerundo

Prosegue la caccia all’uomo in tutto il Basso Lodigiano, da parte dei carabinieri della Compagnia di Codogno e del Comando provinciale di Lodi, per identificare e rintracciare colui che ha accoltellato tre volte la biologa 54enne di Formigara a Castelgerundo.

Dopo aver colpito la donna, che gli aveva consegnato 50 euro, l’aggressore si è diretto verso i campi nei pressi di Cascina San Vito. Da lì, di lui si sono perse le tracce.

Sull’area in cui è avvenuta l’aggressione non sono puntate telecamere e, pertanto, l’unica possibilità che sia stato ripreso è che, prima o dopo il fatto, sia transitato lungo la ciclabile arrivando fino all’ingresso di Camairago o Castiglione.

Se invece dovesse aver proseguito per i campi alle spalle di Cascina San Vito, l’aggressore avrebbe potuto percorrere un lungo cammino in varie direzioni senza incontrare praticamente nessuno, dal momento che quell’area è costituita solo da terreni agricoli e strade che si prolungano fino alle sponde del fiume Adda.