Donna accoltellata a Castelgerundo mentre soccorre un cane, uomo fuggito nei campi: lei è in gravi condizioni
Una donna è stata accoltellata a Castelgerundo, nella provincia di Lodi, mentre soccorreva un cane da un uomo che si è poi dato alla fuga nei campi
Una donna di 54 anni è stata accoltellata ripetutamente da un uomo lungo la provinciale 27 a Castelgerundo, in provincia di Lodi. La 54enne, biologa per l’Asst di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. L’uomo, che le ha inferto tre coltellate, si è dato alla fuga tra i campi: proseguono le ricerche dei carabinieri. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita.
- Cosa si sa sulla donna accoltellata a Castelgerundo
- Come sta la donna accoltellata a Castelgerundo
- Caccia all'uomo a Castelgerundo
Cosa si sa sulla donna accoltellata a Castelgerundo
L’episodio, riportato da Il Cittadino, risale al tardo pomeriggio di martedì 19 maggio, poco prima delle ore 19: la donna, una biologa 54enne di Formigara, stava rincasando dopo il lavoro all’Asst di Lodi quando si è fermata lungo la provinciale 27 per soccorrere un cane in difficoltà.
Ai carabinieri, prima di essere portata in ospedale a Brescia in eliambulanza con la massima urgenza, la donna ha raccontato che sarebbe comparso un uomo che, dopo averle chiesto del denaro, l’avrebbe accoltellata tre volte all’addome e a un braccio, fuggendo poi a piedi nei campi.
Come sta la donna accoltellata a Castelgerundo
La 54enne accoltellata a Castelgerundo e trasportata in ospedale in eliambulanza sarebbe fuori pericolo di vita.
Caccia all’uomo a Castelgerundo
Prosegue la caccia all’uomo in tutto il Basso Lodigiano, da parte dei carabinieri della Compagnia di Codogno e del Comando provinciale di Lodi, per identificare e rintracciare colui che ha accoltellato tre volte la biologa 54enne di Formigara a Castelgerundo.
Dopo aver colpito la donna, che gli aveva consegnato 50 euro, l’aggressore si è diretto verso i campi nei pressi di Cascina San Vito. Da lì, di lui si sono perse le tracce.
Sull’area in cui è avvenuta l’aggressione non sono puntate telecamere e, pertanto, l’unica possibilità che sia stato ripreso è che, prima o dopo il fatto, sia transitato lungo la ciclabile arrivando fino all’ingresso di Camairago o Castiglione.
Se invece dovesse aver proseguito per i campi alle spalle di Cascina San Vito, l’aggressore avrebbe potuto percorrere un lungo cammino in varie direzioni senza incontrare praticamente nessuno, dal momento che quell’area è costituita solo da terreni agricoli e strade che si prolungano fino alle sponde del fiume Adda.