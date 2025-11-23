Donna accoltellata a Qualiano vicino Napoli, fermato l'ex compagno: era evaso dai domiciliari

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La brutale aggressione avvenuta a Qualiano (Napoli) potrebbe avere un lieto epilogo: la 35enne accoltellata di fronte alla sua abitazione non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il suo aggressore sarebbe l’ex compagno che, per aggredirla, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo si era dato alla fuga dopo l’agguato, ma nelle ultime ore le forze dell’ordine lo hanno arrestato e trasferito in carcere.

L’ex compagno è stato arrestato

Domenica 23 novembre si è conclusa la fuga del presunto aggressore della donna accoltellata a Qualiano (Napoli) la sera di sabato 22.

Secondo l’Adnkronos l’arresto ha avuto luogo nella notte, quando i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 29enne che ora dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio ed evasione.

ANSA I carabinieri di fronte al luogo in cui è stato arrestato il 29enne. L’uomo è accusato di aver accoltellato la ex compagna a Qualiano, in provincia di Napoli

Si parla di evasione perché il 29enne, quando sabato 22 novembre avrebbe aggredito l’ex compagna a Qualiano, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari.

L’uomo, infatti, era stato sottoposto a una misura cautelare con braccialetto elettronico a seguito delle denunce per maltrattamenti ricevute dalla donna.

La donna accoltellata a Qualiano

Come anticipato, i fatti risalgono alla serata del 22 novembre. Una donna, 35 anni, è stata aggredita nel piazzale antistante la sua abitazione, nel parco residenziale Cerpua, in via Filippo Turati.

L’aggressore l’ha colpita con sette fendenti che l’hanno raggiunta alla testa, all’addome, alle braccia e alle gambe. All’arrivo dei militari, alle ore 21, la donna era riversa a terra in mezzo al suo sangue. La vittima si trova ancora in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

A permettere agli inquirenti di arrivare all’identità dell’aggressore è stata la testimonianza della vittima, ma determinanti si sono rivelate anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

L’uomo è stato arrestato dopo aver già ricevuto provvedimenti legati alla condotta nei confronti dell’ex compagna. Come riporta il Corriere della Sera, ad esempio, nel marzo 2025 l’uomo l’aveva affiancata mentre la donna si trovava a bordo della sua auto e con un colpo secco le aveva frantumato il finestrino. La 35enne, presa dal panico, era fuggita fino a Marcianise e lì aveva deciso di denunciare l’ex compagno.