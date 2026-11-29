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È stato un risveglio tragico, quello degli abitanti di via Righi, ad Alessandria. Una donna, infatti, giaceva insanguinata nell’androne del condominio con evidenti ferite da arma da taglio. La donna si è accasciata a terra, non distante dalla porta d’ingresso di una famiglia di vicini. Sarebbero stati questi ultimi, quindi, a chiamare il 112 per dare l’allarme. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata accoltellata dal compagno e sarebbe riuscita a scappare. L’uomo è stato accompagnato in caserma.

Donna accoltellata ad Alessandria

Le informazioni sono ancora in divenire. Repubblica scrive che i fatti risalgono alla mattina di domenica 29 novembre. Alcuni residenti di via Righi, in un punto non lontano dal ponte Tiziano che collega due sponde del Tanaro, si sarebbero accorti che una loro vicina, una donna di 34 anni, si era accasciata nell’androne del condominio.

La giovane presentava ferite da arma da taglio. I residenti hanno dunque lanciato l’allarme, e la donna è stata trasportata presso il pronto soccorso locale. Secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Sul luogo in cui è stata soccorsa, presso la sua abitazione e nell’ospedale sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo i primi rilievi e le prime testimonianze sulla vicenda.

I militari, come scrive Alessandria Netweek, stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’aggressione e soprattutto i motivi che hanno portato a un episodio così grave.

Arrestato il compagno

Dopo l’allarme, i carabinieri avevano raggiunto l’abitazione della vittima e avevano prelevato il compagno per poi condurlo in caserma. Nell’ultima ora, come scrive Ansa, l’uomo è stato arrestato ed è stato trasferito presso il carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria.

Come riporta Torino Cronaca, secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe riuscita a trascinarsi fuori dall’appartamento dopo l’aggressione per poi, vinta dalle ferite, accasciarsi sul punto in cui l’hanno trovata i vicini di casa.

L’ipotesi della lite per gelosia durante una festa

Nel frattempo, Ansa ha raccolto le prime informazioni sul contesto in cui sarebbe scoppiata l’aggressione. La notte precedente, all’interno dell’abitazione avrebbe avuto luogo una festa a base di alcol. Improvvisamente, forse per motivi legati alla gelosia, tra la 34enne e il compagno sarebbe scoppiata una lite.

L’uomo avrebbe dunque iniziato a colpirla con un paio di forbici. Non è dato sapere se i vicini di casa abbiano udito urla e rumori sospetti che suggerissero una situazione di violenza e pericolo.