Un uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio aggravato a Novara, dove una donna è stata accoltellata al petto per ragioni riconducibili a futili motivi. La vittima, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita.

Donna accoltellata al petto a Novara

L’episodio si è verificato alle 7.45 circa di lunedì 5 gennaio, quando la Squadra Volante della Questura di Novara è intervenuta in viale Piazza d’Armi a seguito di una segnalazione relativa a una donna ferita da arma da taglio.

Giunti rapidamente sul luogo indicato, gli agenti hanno immediatamente notato la presenza di un uomo italiano di circa 40 anni che impugnava un coltello.

L’uomo è stato prontamente disarmato dagli operatori di polizia che hanno poi individuato, poco distante, all’interno del cortile di un’abitazione privata, una donna con una ferita da arma da taglio all’altezza del petto. La donna, 66 anni, ha subito riconosciuto e indicato l’uomo come il proprio aggressore.

I soccorsi e le testimonianze

Pochi minuti dopo l’arrivo della polizia, sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla vittima e l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Novara per ulteriori accertamenti e trattamenti medici. Nel frattempo gli agenti hanno identificato le persone presenti, alcune delle quali si erano avvicinate dopo aver sentito le urla della donna e avevano contattato il 112 per richiedere aiuto.

L’arresto per tentato omicidio aggravato

L’uomo, dopo essere stato bloccato e disarmato, è stato condotto in Questura e arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il gesto sarebbe riconducibile a futili motivi, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Come sta la vittima

La donna, nonostante la grave ferita riportata al petto, non versa in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento dei soccorsi e alle cure ricevute presso l’ospedale. La sua testimonianza è stata fondamentale per identificare l’aggressore e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le testimonianze e le indagini

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona di viale Piazza d’Armi, che sono stati testimoni dell’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. L’azione rapida degli agenti della Squadra Volante ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire le cause che hanno portato all’aggressione e per raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta.

