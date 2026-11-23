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Un uomo di 46 anni di origini cubane ha accoltellato la compagna nella casa in cui abitavano a Santa Sofia, in provincia di Forlì Cesena, al termine di una lite. La donna è riuscita a fuggire in strada e ha tentato di raggiungere un’altra abitazione per cercare rifugio, ma l’uomo l’ha raggiunta e l’ha accoltellata nuovamente. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cesena, l’uomo è stato arrestato ed è stato portato in carcere a Forlì.

La dinamica dell’aggressione di Santa Sofia

Nella tarda serata di ieri, 22 novembre, un uomo, cittadino cubano di 46 anni, ha accoltellato la compagna al termine di una lite nella loro abitazione di Santa Sofia, in provincia di Forlì Cesena. Il litigio, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbe iniziato all’interno della casa e poi proseguito instrada.

La vittima sarebbe infatti riuscita a fuggire e avrebbe tentato la fuga riparandosi in un’altra casa nelle vicinanze della propria. L’uomo l’avrebbe però inseguita e colpita più volte con un grosso coltello da cucina. Sono stati i vicini di casa a soccorrere la vittima e a chiamare il 118 e i carabinieri.

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Le condizioni della vittima e l’arresto del compagno

I soccorritori sono intervenuti con un elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena. Qui i medici hanno prestato i primi soccorsi. La donna è ora ricoverata in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita, stando a quanto riportato dal quotidiano locale Correre Romagna.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Santa Sofia e del Nucleo Radiomobile di Meldola, che hanno subito arrestato il compagno della vittima e recuperato il coltello che avrebbe utilizzato per aggredirla. L’uomo si trova ora nella casa circondariale di Forlì, accusato di tentato femminicidio e di porto immotivato d’arma.

I numeri della violenza sulle donne in Italia

Gli ultimi dati raccolti da Istat sulla violenza sulle donne in Italia parlano di un problema strutturale. Nel 2025 erano 6,4 milioni le donne italiane tra i 16 e i 75 anni che avevano dichiarato di aver subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita, il 31,9% del totale. Il 18,8% delle donne ha dichiarato di aver subito un’aggressione fisica, come quella di Santa Sofia.

Sono però le donne straniere a essere la categoria che, in percentuale, è più esposta a questo tipo di violenza. Nel 2024 9.800 donne non italiane si sono rivolte ai centri antiviolenza per avviare un percorso di uscita dai maltrattamenti e il 75% di loro aveva subito violenze fisiche. Nel 65% dei casi il responsabile era un partner, nel 17% un ex partner.

La violenza, infatti, avviene nella quasi totalità dei casi all’interno di una relazione personale o familiare. Sempre secondo l’Istat, nel 2025 sul totale delle donne italiane il 12,6% aveva avuto un partner violento dal punto di vista fisico o sessuale. Gli ex partner sono invece responsabili del 59% degli stupri.