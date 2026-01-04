Donna accoltellata dal marito a Capriolo vicino Brescia, colpita al collo dopo una lite per futili motivi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una donna di 45 anni è stata accoltellata dal marito a Capriolo, in provincia di Brescia, al termine di una lite per futili motivi. L’aggressione è iniziata in casa e si è spostata in strada, dove la donna è stata soccorsa con ferite al collo. Trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, è in gravi condizioni. Il marito, 51 anni, è stato fermato dai carabinieri.

L’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 4 gennaio a Capriolo, nel Bresciano. Intorno alle 9.40 è scattato l’allarme al numero unico per le emergenze: una donna si trovava ferita in strada, con evidenti colpi d’arma da taglio al collo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, insieme a una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale. La donna, 45 anni, è stata trovata all’esterno dell’abitazione, sanguinante ma cosciente. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario ha disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale.

La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove è stata affidata alle cure dei medici. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma secondo quanto trapela da ambienti sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque sotto stretto monitoraggio.

La lite col marito e l’accoltellamento in strada

Dai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta per mano del marito, al termine di una discussione nata all’interno dell’abitazione della coppia. Il litigio, descritto come l’ennesimo contrasto per futili motivi, sarebbe poi degenerato fino a spostarsi all’esterno.

È in strada che l’uomo, un italiano di 51 anni, avrebbe colpito la moglie al collo con un coltello. L’arma utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata dai militari intervenuti sul posto. Secondo quanto riferito, al momento dell’accaduto in casa non erano presenti i figli della coppia.

La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto prima e dopo l’aggressione, anche attraverso eventuali testimonianze e riscontri nell’abitazione.

Il fermo del marito e le indagini

Il marito della vittima è stato bloccato dai Carabinieri subito dopo l’accaduto e condotto in caserma. Al momento si trova sottoposto a interrogatorio, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sui provvedimenti da adottare nei suoi confronti.

Gli investigatori stanno valutando se in passato vi siano stati altri episodi di tensione o segnalazioni legate alla coppia.

Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni che hanno portato all’aggressione e per definire in modo completo le responsabilità penali dell’uomo.