Donna accoltellata a Ventimiglia, scappa dal balcone per sfuggire al marito: arrestato per tentato omicidio

Una donna è caduta dal balcone di casa a Ventimiglia per sfuggire all’aggressione del marito. La 44enne sarebbe stata accoltellata dal 64enne al volto e alle mani, forse con delle forbici. Per salvarsi, si sarebbe calata dal primo piano, aggrappandosi a un cavo, rimediando un trauma dorsale. È ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona: è stata trasportata in elicottero, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme sarebbe stato lanciato dai vicini: in casa sarebbe stato presente anche uno dei figli della coppia. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

Il volo dal balcone

Giovedì 8 gennaio, poco dopo le ore 11, una 44enne sarebbe stata aggredita dal marito, forse con delle forbici.

Ferita al volto e alle mani, che avrebbe usato per difendersi dalla lama, avrebbe provato a calarsi dal balcone dell’appartamento di corso Genova, al primo piano, per sfuggire alla furia del 64enne.

Il cavo a cui si sarebbe aggrappata, però, si sarebbe spezzato.

Immediato l’intervento del 118: la donna ha riportato un trauma dorsale ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, a bordo di un elicottero.

Come sta la donna

Secondo quanto appreso da ANSA, la donna sarebbe comunque cosciente: non sarebbe in pericolo di vita.

Il marito portato in caserma

I carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, indagano per ricostruire l’esatta dinamica e hanno portato il marito in caserma.

L’uomo, nel frattempo, è stato arrestato per tentato omicidio.

Gli investigatori avrebbero ascoltato le testimonianze dei vicini, che hanno dato l’allarme: secondo quanto riferito da Primo Canale, alcuni avrebbero sentito le urla dell’uomo, che avrebbe minacciato la moglie di ucciderla prima che si lanciasse nel vuoto.

In casa, al momento dell’aggressione, secondo SanremoNews era presente anche uno dei due figli.