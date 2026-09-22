Donna accoltellata dall'ex a Bergamo, il video del vicino di casa: "La sta picchiando, la bambina piange"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna è stata accoltellata in casa davanti al figlio di quattro anni dall’ex compagno. È avvenuto a Bergamo: l’uomo è stato arrestato con le mani ancora sporche di sangue, colto in flagrante. Ad avvisare i militari della grave situazione è stata una chiamata da parte di un vicino di casa che, sentendo la colluttazione e la bambina piangere, ha deciso di intervenire. Per l’uomo è arrivata la convalida dell‘arresto, mentre la donna è ricoverata in terapia intensiva.

Il video del vicino di casa

È la sera tra il 20 e il 21 settembre quando un uomo inizia a sentire grida e pianti nella via dove abita. Siamo a Bergamo e in una delle case vicine è in corso una violenta lite.

Il vicino di casa ha deciso di registrare quella che sembrava essere un’aggressione: mobili spostati, urla e il pianto di una bambina molto piccola. “La sta picchiando, sta spaccando i mobili“, dice al telefono.

“C’è la bambina in casa – e ancora – senti la bambina che piange“. A quel punto sceglie di intervenire e di chiamare i carabinieri, che giungono sul luogo dell’aggressione e bloccano l’ex compagno della donna con le mani ancora sporche di sangue.

Aggressione e arresto: cosa sappiamo

L’aggressione avvenuta a Bergamo ha coinvolto una donna italiana di 34 anni e l’ex compagno di nazionalità marocchina. Il tutto alla presenza della figlia di quattro anni, quella che nel video si sente piangere.

L’arresto dell’aggressore è avvenuto in flagranza di reato, mentre l’uomo aveva ancora le mani sporche del sangue della vittima. Per lui c’è l’accusa di tentato omicidio e, dopo l’udienza di convalida, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’uomo avrebbe aggredito l’ex compagna con una forbice smontata, usata a mo’ di lama di coltello. Le gravi ferite riportate hanno costretto la donna al ricovero in terapia intensiva, in pericolo di vita.

Come sta la donna?

Non ci sono ancora novità sostanziali sulle condizioni di salute della donna, ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. È stata ricoverata in condizioni critiche e dagli ultimi aggiornamenti risulta ancora in pericolo di vita.

Le sono state riscontrate lesioni multiple e penetranti al collo, al torace e alle braccia. Con il passare delle ore, purtroppo, il quadro clinico si è aggravato.

La bambina di quattro anni è stata prima accudita dal vicino di casa e poi affidata ai nonni materni. L’uomo – già indagato in passato per rapina, lesioni personali e spaccio – che aveva tentato di allontanarsi dall’abitazione, è stato arrestato e per lui è stata disposta la permanenza in carcere.