Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tentato omicidio aggravato e porto illegale di armi sono le accuse a carico di un quarantaquattrenne arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria il 2 agosto 2025, dopo un’aggressione avvenuta nella notte dell’8 giugno in pieno centro cittadino. L’uomo è stato fermato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di indagini coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la notte dell’8 giugno scorso, quando una donna ha richiesto aiuto alle forze dell’ordine dopo essere stata accoltellata da un uomo all’interno del proprio appartamento, situato in Via Veneto, nel cuore di Reggio Calabria. Gli agenti delle volanti sono intervenuti tempestivamente, raccogliendo le prime testimonianze e avviando le indagini preliminari sul luogo dell’aggressione.

L’intervento delle volanti e le prime testimonianze

La notte dell’8 giugno, la centrale operativa della Polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza da parte di una donna che, in evidente stato di shock, ha riferito di essere stata aggredita e ferita con un’arma da taglio da un uomo all’interno della sua abitazione. Gli agenti delle volanti, giunti rapidamente in Via Veneto, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e hanno raccolto le sue dichiarazioni, fondamentali per avviare le indagini.

Le indagini della Squadra Mobile e l’analisi delle immagini

Le successive investigazioni sono state affidate alla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il supporto del personale del Commissariato di P.S. di Condofuri. Sotto la direzione del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, gli investigatori hanno analizzato un significativo numero di sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell’evento delittuoso e nelle aree circostanti. L’esame delle immagini ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e di individuare il presunto responsabile.

L’arresto del sospettato e le accuse

Nella giornata del 2 agosto 2025, gli uomini della Squadra Mobile, con il supporto del Commissariato di Condofuri, hanno eseguito l’arresto di un quarantaquattrenne residente nella bassa fascia ionica reggina. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato nei confronti della donna e del reato di porto illegale di armi fuori dalla propria abitazione. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

La ricostruzione della dinamica dell’aggressione

Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito agli investigatori di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato al ferimento della donna. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’appartamento della vittima, dove l’uomo avrebbe colpito la donna con un’arma da taglio, provocandole gravi lesioni. La ricostruzione dei fatti è stata ritenuta fondata dal giudice, che ha disposto la misura cautelare nei confronti dell’indagato.

Il ruolo della Procura e la fase delle indagini preliminari

Il procedimento penale nei confronti del quarantaquattrenne è ancora in fase di indagini preliminari. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, rappresentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ha coordinato tutte le attività investigative, che hanno portato all’emissione della misura cautelare. È importante sottolineare che il provvedimento è suscettibile di impugnazione e che l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a sentenza definitiva.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione che ha portato all’arresto del sospettato è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria e il personale del Commissariato di P.S. di Condofuri. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha permesso di individuare e fermare il presunto autore dell’aggressione in tempi relativamente brevi, garantendo così una risposta efficace e tempestiva all’evento delittuoso che ha scosso la comunità cittadina.

La sicurezza in centro città e la risposta delle istituzioni

L’aggressione avvenuta nella notte dell’8 giugno in pieno centro cittadino ha destato forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini e dell’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza per garantire la sicurezza urbana. L’episodio ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione su fenomeni di violenza e reati contro la persona, soprattutto nelle aree più frequentate della città.

Il rispetto della presunzione di innocenza

Nonostante l’arresto e le gravi accuse a carico del quarantaquattrenne, il procedimento penale è ancora in corso e l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. Il provvedimento cautelare adottato dal G.I.P. di Reggio Calabria potrà essere impugnato nelle sedi opportune, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico italiano.

IPA