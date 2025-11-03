Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da un uomo coi capelli bianchi: forse scelta a caso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un uomo dai capelli bianchi, sulla cinquantina, sarebbe l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, Anna Laura Valsecchi. Due le piste più accreditate al vaglio degli inquirenti, che non escludono che possa averla scelta a caso. La 43enne si trova ricoverata all’ospedale Niguarda, in rianimazione.

L’identikit dell’aggressore di Anna Laura Valsecchi

Come riferisce l’Ansa, il presunto aggressore, individuato dalle telecamere di sorveglianza presenti in piazza Gae Aulenti, avrebbe tra i 50 e i 60 anni.

L’uomo avrebbe aspettato la 43enne in uno spazio che divide due edifici indossando un abbigliamento per passare apparentemente inosservato: scarpe da ginnastica nere e uno zaino.

Ansa I rilievi dei Carabinieri sul luogo della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

Non sarebbe sfuggito agli inquirenti un altro dettaglio, la scelta di portare con sé una borsa per la spesa, come a mimetizzarsi

Questo aspetto potrebbe far protendere gli investigatori su un agguato programmato.

L’aggressore avrebbe colpito la donna alla schiena, mentre era di spalle.

Secondo quanto riportato dal programma Rai Ore14, la 43enne non sarebbe più in pericolo di vita pur avendo ricevuto un fendente che le avrebbe compromesso un polmone.

L’operazione è durata due ore, ma la progbnosi resta riservata: lo aggiunge ANSA.

La pista lavorativa

La 43enne accoltellata a Milano lavora proprio in un ufficio a piazza Gae Aulenti.

Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione Ore14 su Raidue, lavorerebbe in Finlombarda, società finanziaria della Regione Lombardia.

Da manager, si occuperebbe in prima persona di erogazione del credito.

Per risalire più rapidamente all’identità dell’aggressore, il marito della dirigente avrebbe visionato in prima persona i filmati delle telecamere di videosorveglianza da cui sarebbe emersa l’identità dell’uomo.

Una scelta casuale

Gli inquirenti non escluderebbero che possa trattarsi di un’aggressione del tutto casuale.

La manager 43enne potrebbe essere stata accoltellata da uno squilibrato che avrebbe atteso il momento giusto per aggredire qualcuno a caso.

Per stabilire il percorso effettuato dall’uomo subito dopo aver accoltellato la donna a Milano, gli inquirenti starebbero visionando anche le telecamere di sorveglianza della zona.

Piazza Gae Aulenti è il centro nevralgico finanziario di Milano, ben collegato da mezzi pubblici e frequentatissima.

Per questo le indagini si starebbero concentrando anche su tutte le possibili via di fuga dell’aggressore ascoltando i numerosi testimoni che erano al presenti al momento in cui la donna è stata accoltellata.