Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, parlano i testimoni: "Gridava aiuto"

È ancora tutta da chiarire l’aggressione subita lunedì mattina a Milano da una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, accoltellata mentre andava al lavoro in piazza Gae Aulenti. La vittima, ricoverata in gravi condizioni in ospedale, sarebbe stata aggredita alle spalle e colpita al fianco con un grosso coltello da cucina da un misterioso aggressore. Numerose le persone presenti in zona, diversi testimoni raccontano di aver udito delle grida e poi di aver visto la donna a terra con un coltello conficcato nella schiena.

Lunedì 3 novembre attorno alle 9 del mattino Anna Laura Valsecchi, una donna di 43 anni, è stata aggredita e accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano.

Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.

ANSA I carabinieri sul luogo dell’aggressione

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: il coltello, riferisce il Corriere della Sera, ha perforato la milza e il polmone.

L’aggressione è avvenuta in un piccolo spiazzo tra la Torre Unicredit e il palazzo dove ha sede l’azienda regionale Finlombarda, dove lavora la 43enne.

Il racconto dei testimoni

In quel momento c’erano numerose persone in piazza Gae Aulenti, dove hanno sede diversi grattacieli con uffici e negozi.

“Vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante”, racconta a Repubblica un passante, che si è fermato quando ha visto Anna Laura Valsecchi a terra.

“Arrivare alla mattina presto al lavoro – dice – e trovarsi davanti una scena simile, la prima cosa che viene in mente è non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza ‘elevata’ quindi è strano”.

Un cameriere che lavora in un locale nei pressi ipotizza a LaPresse un tentativo andato male di rapina, spiegando che nella zona spesso “girano dei maranza“.

Mentre un altro testimone dice che si tratta di una zona molto frequentata ma comunque abbastanza controllata: “Sembra strano che sia accaduto qualcosa del genere”.

Si cerca l’aggressore

Da quanto emerso finora però sembra che nessuno abbia visto l’aggressione.

I carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare l’aggressore, scappato dopo aver accoltellato la 43enne.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver ripreso la scena.

La donna avrebbe riferito agli inquirenti di non aver visto chi l’ha colpita alle spalle.

Sul posto poco dopo è arrivato anche il marito, che ha raccontato ai carabinieri che tra loro non ci sono problemi.