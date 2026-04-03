Donna accoltellata in strada a Catania, è in gravi condizioni in ospedale: fermato il marito

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tentato omicidio in strada a Catania. Una donna di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dopo essere stata accoltellata. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe arrivato sul posto a bordo di uno scooter e avrebbe colpito la vittima sul marciapiede, per poi darsi alla fuga. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che dopo una notte di ricerche hanno fermato il marito della donna, sospettato di essere l’autore dell’aggressione. L’uomo, pregiudicato, era uscito da poche settimane dal carcere, i due si stavano separando.

Donna accoltellata in strada a Catania

L’aggressione è avvenuta nella serata di giovedì 2 aprile a Catania, nel rione Picanello.

Una donna di 51 anni è stata raggiunta mentre camminava in strada e accoltellata più volte. Lo riporta Ansa.

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Il grave episodio è accaduto attorno alle 20 in via Villa Glori, davanti a un negozio.

Stando a una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe arrivato con uno scooter e avrebbe colpito la donna sul marciapiede, mentre lei cercava rifugio nel negozio.

Dopo aver inferto diverse coltellate alla vittima l’uomo si è dato alla fuga a piedi.

La donna in gravi condizioni in ospedale

Immediato l’allarme, sul posto sono arrivati il personale del 118 e le forze dell’ordine.

La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La vittima è stata colpita all’addome, al torso e a un braccio: le sue condizioni sono ritenute gravi.

Fermato il marito

Sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale della scientifica.

Tra gli elementi da analizzare lo scooter usato dall’aggressore, lasciato a terra assieme al coltello da cucina che sarebbe stato usato per colpire la vittima.

Dopo ore di ricerche, i militari hanno rintracciato e fermato il marito della donna, sospettato di essere l’autore del tentato omicidio.

Si tratta di un uomo di 56 anni con precedenti penali per reati contro il patrimonio, dal quale la donna si stava separando. Da quanto emerso, l’uomo era uscito dal carcere da poche settimane.

La fuga dell’uomo, riferisce Catania Today, si è conclusa poco prima delle 10 di questa mattina, quando è stato individuato dai carabinieri e condotto in caserma per essere interrogato.