Donna accoltellata in strada a Palermo in via Libertà, grave dopo l'aggressione: fermato un uomo

Una donna di 56 anni è stata accoltellata in strada in via Libertà a Palermo. Un uomo l’avrebbe colpita alle spalle all’uscita dal parrucchiere. Trasportata in ospedale, la vittima ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l’hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri, la donna perdeva molto sangue. Fermato un uomo.

Donna accoltellata a Palermo

La vittima è Anna Luigia Tricarico e agli agenti, dopo il ricovero in ospedale, ha detto di non conoscere l’aggressore.

Appena uscita da un negozio di parrucchieri in via Libertà, all’altezza di piazza Alberico Gentili, un uomo l’avrebbe seguita e colpita con una lama alla schiena.

ANSA

L’aggressore è subito fuggito a piedi. La 56enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Villa Sofia dove si trova in gravi condizioni.

La coltellata avrebbe colpito la scapola e sarebbe arrivata in una regione vicina al cuore. La lama ha lasciato una ferita larga circa 5 centimetri.

I medici stanno effettuando tutti gli esami per comprendere se vi siano lesioni interne.

Le indagini della polizia

Dopo essere stata accoltellata, la donna si è rifugiata in un negozio da dove sono stati chiamati i soccorsi.

La vittima ha riferito che mentre camminava ha sentito improvvisamente un dolore alla schiena.

Sul posto sono arrivati gli investigatori della polizia che hanno fermato un uomo.

Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso l’aggressore pochi minuti prima di accoltellare la donna, mentre si trovava in un bar del quartiere.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una persona che da qualche mese si aggirava nella zona e che avrebbe problemi psichici.