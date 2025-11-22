Donna accoltellata in strada a Qualiano vicino Napoli, uomo la ferisce con 7 fendenti e ora rischia la vita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna di 35 anni è stata gravemente accoltellata con sette colpi a Qualiano, in provincia di Napoli, ed è stata ricoverata in codice rosso in ospedale. L’aggressione sarebbe avvenuta durante un confronto con un uomo, nei pressi della sua abitazione. Carabinieri e sanitari sono intervenuti rapidamente, e sono in corso accertamenti per ricostruire i fatti e identificare il responsabile.

Donna accoltellata sotto casa

Il caso si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 22 novembre. La donna di 35 anni, accoltellata in strada a Qualiano, in provincia di Napoli, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

La vittima è stata colpita da sette fendenti a testa, addome, braccia e gambe. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe rimasta ferita durante un violento confronto con un uomo.

L’aggressione è avvenuta in via Turati a Qualiano, vicino Napoli

L’aggressione a Qualiano (Napoli)

Sul luogo dell’episodio sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giugliano in Campania, impegnati a chiarire con precisione la dinamica.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando il 118 ha ricevuto la comunicazione di un accoltellamento avvenuto nel piazzale antistante l’abitazione della donna, all’interno del parco residenziale Cerqua, in via Filippo Turati.

All’arrivo dei militari, la donna giaceva in strada, appena ferita. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti sia l’auto medica sia l’ambulanza dell’Asl Napoli 2 (Varcaturo e Giugliano 01).

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la paziente è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso, dove è arrivata cosciente ma in condizioni estremamente critiche.

Caccia all’uomo

Le verifiche iniziali indicano che l’aggressione sarebbe stata particolarmente violenta. La 35enne avrebbe riportato conseguenze di almeno sette coltellate, in gran parte dirette alla zona addominale e alla parte posteriore della testa.

Ferite minori risultano inoltre su una gamba e su un braccio, quest’ultima probabilmente riconducibile a un tentativo di difendersi.

Le forze dell’ordine hanno acquisito filmati delle telecamere di sorveglianza del condominio per cercare elementi utili all’identificazione dell’aggressore. I militari stanno raccogliendo elementi e testimonianze utili, e avrebbero già individuato primi riscontri per risalire all’autore dell’attacco.

Non è ancora nota, ad ogni modo, la sua identità, né è confermato se si sia trattato o meno di un’azione di derivazione passionale, dato che gli elementi sul movente sono ancora in via di accertamento. Le circostanze esatte del litigio o del motivo dell’attacco non sono state rese pubbliche, né è chiarito se la donna conosceva l’uomo o se fosse un perfetto estraneo.