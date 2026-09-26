Donna aggredisce il suo avvocato a Messina, lo ha colpito con l'acido: la vittima ha ustioni sul 20% del corpo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave aggressione a Messina, dove una donna ha gettato dell’acido addosso al suo avvocato, Pierfrancesco Broccio. L’episodio è avvenuto in serata e al momento non si conosce il movente del gesto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino, prima di essere ricoverato nel reparto del Centro Grandi Ustioni di Catania. Si apprende che ha riportato ustioni da acido su circa il 20% del corpo.

Aggressione con acido a Messina

Nella serata di venerdì 25 settembre, un uomo è giunto al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina con profonde ustioni da acido.

Poco prima, infatti, era stato aggredito da una delle sue clienti che, per motivi ancora sconosciuti, gli ha lanciato addosso del liquido corrosivo.

La vicenda è affidata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, che dovranno ricostruire quanto accaduto e chiarire il movente dietro la violenta aggressione.

Come sta la vittima?

La vittima dell’aggressione con l’acido, Pierfrancesco Broccio, è l’avvocato della donna che lo ha colpito. L’uomo, 58 anni, ha riportato ustioni su circa il 20% del corpo ed è giunto in ospedale in gravi condizioni.

È stato soccorso e stabilizzato, in particolare per le ustioni più severe riportate sulla parte frontale del corpo, sul volto e sul torace.

Solo dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è seguito dagli specialisti del Centro Grandi Ustioni. Al momento risulta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le parole della vittima

Dall’ospedale, parlando con l’ANSA, l’avvocato Pierfrancesco Broccio ha spiegato che non credeva la donna sarebbe arrivata a tanto. “Appena mi ha visto mi ha detto che voleva bere un po’ d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso”, ha raccontato.

L’avvocato si dice fortunato per non essere stato colpito agli occhi, visto che indossava gli occhiali. “Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, sul collo e in varie altre parti del corpo”, prosegue.

Nella ricostruzione dell’episodio, Broccio dice di essersi chiuso in auto ed è scappato, mentre aveva i vestiti completamente bruciati dall’acido. Sul movente fa sapere di non aver mai avuto problemi con la donna e che l’unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare “era che le avevo detto di dire la verità su un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo“.