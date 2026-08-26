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È stata arrestata una donna di 54 anni per resistenza a pubblico ufficiale aggravata ad Assisi. L’episodio si è verificato quando la donna, in stato di agitazione, ha aggredito personale sanitario e agenti intervenuti sul posto. L’intervento è stato richiesto a seguito di una chiamata di emergenza. La donna è stata poi sottoposta a giudizio e le è stato imposto l’obbligo di dimora.

L’intervento degli agenti e la situazione sul posto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione al 112 Numero Unico di Emergenza. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto per una donna che stava aggredendo il personale sanitario del 118.

Quando gli operatori sono arrivati sul luogo della segnalazione, hanno trovato la donna in evidente stato di escandescenza. Brandendo un coltello di grandi dimensioni, la donna lo agitava sia verso gli operatori che contro sé stessa, rendendo la situazione particolarmente pericolosa. I tentativi degli agenti di calmarla sono risultati inutili, costringendoli a utilizzare lo spray al capsicum in dotazione per riuscire a contenerla e disarmarla.

Le cure mediche e la nuova aggressione

Subito dopo essere stata disarmata, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, che ha iniziato a prestarle le prime cure mediche. Tuttavia, durante queste operazioni, la donna ha continuato a divincolarsi e si è scagliata contro uno degli agenti, minacciandolo di morte e inveendo contro di lui. A causa della sua condizione, è stato deciso di trasportarla al pronto soccorso dell’Ospedale di Perugia per ulteriori accertamenti medici.

Le minacce dei familiari e il tentativo di fuga

Una volta giunti al pronto soccorso, anche i familiari della donna hanno iniziato a inveire contro gli operatori e a minacciarli di morte, creando ulteriore tensione. Dopo che la situazione è stata riportata sotto controllo, la 54enne è riuscita nuovamente a divincolarsi e ha tentato di uscire dall’ospedale, cercando di colpire gli agenti con schiaffi e pugni. Gli operatori sono riusciti a fermarla prontamente e a metterla in sicurezza.

L’arresto e le misure disposte dall’autorità giudiziaria

La donna è stata quindi arrestata per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia, la donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, in attesa di essere giudicata per direttissima. All’esito del giudizio, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Assisi, con l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20 alle ore 6.

IPA