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Un arresto e una donna gravemente ferita, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio 2024 a Narni, in provincia di Terni. Una cittadina straniera di 44 anni è stata colpita ripetutamente con un martello mentre rientrava a casa dal lavoro. Il presunto responsabile, identificato come il marito della vittima, è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri dopo una vasta operazione di ricerca.

Donna ferita a Narni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle ore 14 di sabato 9 maggio 2024. La vittima, E.A.F., cittadina straniera residente nel ternano, stava facendo ritorno a casa dopo il turno di lavoro come badante, viaggiando su un autobus di linea.

All’altezza della frazione di Santa Lucia, nel Comune di Narni, la donna è stata avvicinata da un uomo che, dopo averla aggredita verbalmente, l’ha colpita più volte con un martello.

Il pronto intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Il personale del 118 è intervenuto immediatamente sul luogo dell’aggressione. Considerata la gravità delle ferite riportate, la donna è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Terni.

Qui è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Le indagini e l’identificazione del presunto aggressore

Sul luogo del delitto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Stroncone, insieme ai militari della Compagnia di Terni e del Nucleo Investigativo, per effettuare i rilievi tecnici e ascoltare i testimoni presenti.

Le prime attività investigative, coordinate direttamente dal Procuratore della Repubblica di Terni giunto sul posto, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e di identificare il presunto responsabile: si tratta di E.M.M., 43 anni, marito della vittima, che si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione.

La vasta operazione di ricerca

È stata immediatamente avviata una massiccia operazione di ricerca in tutto il territorio circostante. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha dispiegato un ingente dispositivo di forze, battendo senza sosta le campagne e le aree limitrofe al luogo dell’aggressione.

Alle ricerche hanno partecipato, oltre al personale del Nucleo Investigativo e delle Compagnie della Provincia di Terni e dei Carabinieri del Gruppo Forestale, anche assetti specialistici come elicotteri dell’Arma per il monitoraggio dall’alto, lo Squadrone Cacciatori di Puglia specializzato in ricerche in aree impervie e unità cinofile con cani molecolari.

Il fermo dell’indagato

Le ricerche si sono concluse nella mattinata odierna, quando l’uomo è stato rintracciato nei pressi di un esercizio pubblico nella frazione di Vascigliano di Stroncone.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ricercato si era dato alla macchia subito dopo l’aggressione. Le attività di ricerca, estese anche a livello nazionale per scongiurare ogni possibile fuga, si sono concentrate nelle aree rurali intorno all’abitato di Stroncone, dove l’uomo è stato effettivamente individuato e fermato dai Carabinieri della locale Stazione, già impegnati nel dispositivo di ricerca sul territorio, insieme agli altri assetti del Comando Provinciale.

Il ruolo della Procura e la situazione giudiziaria

Il coordinamento delle indagini è stato affidato al Procuratore della Repubblica di Terni, Dott. A.L., che ha seguito personalmente le fasi cruciali dell’operazione.

Il presunto autore del delitto è stato condotto presso gli uffici del Comando per le formalità di rito e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

IPA