Donna aggredita con acido a Scorzè, arrestato 22enne macedone che ha agito su commissione: si cerca mandante

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Svolta nel caso dell’aggressione con l’acido avvenuta a Scorzè, nel Veneziano. I carabinieri hanno arrestato un cittadino macedone di 22 anni con l’accusa di aver aggredito una donna con la sostanza corrosiva. L’ipotesi è che l’aggressione gli sia stata commissionata: l’uomo è stato trovato infatti in possesso di circa 3.500 euro in contanti. Ora si cerca il mandante. Contro di lui, al momento in carcere, ci sono le accuse di lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate.

Svolta nell’aggressione con l’acido: un arresto

Arriva dopo due mesi la notizia dell’arresto, da parte dei carabinieri di Venezia, di un ragazzo di 22 anni per l’aggressione con l’acido a Scorzè, nel Veneziano. Si tratterebbe di un cittadino macedone a cui il provvedimento è stato notificato direttamente in carcere. Infatti, il 27 giugno scorso era stato fermato alla stazione di Santa Lucia in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria della Macedonia del Nord, per furto aggravato.

L’accusa contro di lui è di lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate.

Il 22enne è stato trovato in possesso di una somma di denaro in contanti incompatibile con la sua posizione, circa 3.500 euro.

Questo ritrovamento fa ipotizzare ai carabinieri che possa aver agito su commissione. Si indaga alla ricerca del mandante, scavando nella cerchia di persone che conoscevano la donna e che potevano avere motivi personali per farla aggredire.

Come si è svolta l’aggressione

Ripercorriamo i fatti per comprendere meglio i dubbi degli investigatori sul fatto che l’aggressione non sia avvenuta per caso, ma su commissione. Si tratta di un’ipotesi avvalorata dalle dichiarazioni della donna di 32 anni aggredita, che ha ripetuto più volte di non conoscere il 22enne che le ha scagliato contro l’acido.

La trentaduenne era appena scesa dall’auto per andare in visita ai propri genitori a Mestre: un dettaglio che il giovane ventiduenne, uno sconosciuto, non poteva conoscere se non sotto indicazione di qualcuno. Infatti era stata raggiunta proprio lì dal 22enne che, dopo aver pronunciato delle parole incomprensibili, le aveva lanciato addosso il liquido corrosivo.

Dopo l’aggressione, il ragazzo macedone si era dato alla fuga a piedi e poco distante si era liberato del cappellino e della maglietta che indossava.

Le indagini

I carabinieri di Scorzè e del Nucleo Operativo della Compagnia di Mestre hanno collaborato con il RIS di Parma per l’analisi del DNA dell’indagato, comparandolo con quello rinvenuto sulla maglietta e sul berretto abbandonati durante la fuga.

Sul corpo del ventiduenne sono state inoltre notate delle ustioni da contatto con sostanza corrosiva. L’uomo è stato inoltre riconosciuto dai filmati di videosorveglianza.

In assenza di collegamenti diretti con la donna, si ipotizza un’aggressione su commissione. Per i carabinieri il suo viaggio in Italia sarebbe nato proprio allo scopo di compiere l’aggressione dietro compenso economico: il 22enne era infatti in possesso di circa 3.500 euro in contanti.