Donna aggredita con l’acido a Peseggia di Scorzè, colpita al volto e alle braccia: “Era uno sconosciuto”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di 32 anni è stata aggredita con l’acido a Peseggia di Scorzè, in provincia di Venezia. La vittima è ricoverata presso il centro ustioni dell’ospedale di Padova. L’aggressione è avvenuta di fronte alla casa dei genitori della vittima, che era appena scesa dall’auto. La 32enne ha detto ai carabinieri di non aver riconosciuto l’uomo che ha compiuto il gesto.

Donna aggredita con l’acido a Peseggia di Scorzè

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 22 di venerdì 26 giugno a Peseggia, una frazione del comune di Scorzè (Venezia). Partita da Mestre, dove vive, la 32enne ha raggiunto il paese per andare a trovare i genitori.

Appena scesa dall’auto, è stata avvicinata da un uomo che le ha lanciato addosso del liquido corrosivo, probabilmente un acido. Il liquido l’ha colpito alle braccia, al collo e su parte del volto causandole delle gravi ustioni.

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Ad agire un uomo che la vittima non ha riconosciuto

La 32enne è stata trasportata presso il centro ustionati dell’ospedale di Padova. Le ferite riportate sono piuttosto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Arrivata in ospedale in stato di shock, la donna avrebbe solamente detto ai carabinieri di non conoscere l’uomo che le ha lanciato addosso la sostanza corrosiva.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Mestre, che stanno lavorando per acquisire le immagini disponibile e verificare se la 32enne sia stata pedinata fin dalla partenza da Mestre.

Inoltre, i militari stanno indagando nel cerchio dei conoscenti della donna, per capire se qualcuno possa aver compiuto un gesto così grave. Le indagini si stanno sviluppando a tutto campo.

Donna aggredita con l’acido, il messaggio del sindaco di Scorzè

Il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, ha espresso il proprio sgomento per l’accaduto.

“È un dramma terribile, accaduto in pieno centro del paese, in modo repentino e per ora inspiegabile. La giovane donna coinvolta è una nostra cittadina, nata e cresciuta qui. Occorre chiarezza e confidiamo nei carabinieri di Scorzè per trovare delle risposte”, ha commentato.

Inoltre, il sindaco della cittadina in provincia di Venezia ha rivolto un messaggio di sostegno della donna aggredita: “A lei va la nostra vicinanza per questo atto sconvolgente. L’augurio è che possa riprendersi. La violenza distruttiva contro le donne deve finire”.