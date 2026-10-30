Donna aggredita per strada a Napoli a scopo di rapina, arrestato un 15enne: si cerca il complice
Un 15enne è stato fermato a Napoli dopo la rapina di una collana d’oro ai danni di una donna. Il gioiello è stato restituito.
A Napoli, la Polizia ha arrestato un ragazzo di 15 anni per rapina aggravata. Il minorenne, entrato in azione insieme a un complice, ha strappato la catenina d’oro dal collo di una donna. Bloccato ieri mattina dopo un breve inseguimento, il giovane dovrà rispondere anche dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
L’intervento dei Falchi a Napoli
L’arresto è avvenuto durante i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i reati predatori.
I Falchi della Squadra Mobile, mentre percorrevano corso Umberto I, hanno notato un uomo che inseguiva due persone.
Una donna in forte stato di agitazione
Poco dopo, una donna in evidente stato di agitazione si è avvicinata agli agenti e ha indicato i due fuggitivi come responsabili della rapina della sua collanina d’oro.
I poliziotti sono intervenuti e, non senza difficoltà, hanno raggiunto e bloccato uno dei due: il 15enne aveva con sé la collana appena sottratta.
L’arresto del minorenne
Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che il ragazzo, insieme a un complice, aveva aggredito la donna e le aveva strappato il gioiello.
Il giovane è stato arrestato dagli agenti, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Il complice è stato indicato dalla donna come uno dei fuggitivi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.