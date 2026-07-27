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Tre provvedimenti cautelari, questo il bilancio delle recenti attività della Polizia di Stato a Viterbo, dove sono stati eseguiti arresti e allontanamenti nei confronti di cittadini italiani accusati di atti persecutori e maltrattamenti ai danni di donne. Le misure sono state adottate per tutelare le vittime, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di indagini condotte dalla Squadra Mobile.

32enne arrestato per atti persecutori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile della Questura di Viterbo ha arrestato un uomo di 32 anni, cittadino italiano residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. L’arresto è stato eseguito in applicazione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P., dopo che l’uomo è stato indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

L’indagine ha evidenziato come l’indagato, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, abbia assunto un comportamento ossessivo e intrusivo verso la donna. In più occasioni, la vittima è stata minacciata, ingiuriata e sottoposta a un controllo costante dei suoi spostamenti. L’escalation di violenza è culminata in un episodio particolarmente grave: l’uomo ha aggredito la ex compagna in strada, stringendole le mani al collo e scaraventandola a terra.

A seguito della segnalazione delle condotte persecutorie da parte della Squadra Mobile alla Procura della Repubblica, il G.I.P. ha disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari, ritenendo necessario intervenire per tutelare l’incolumità della vittima.

Due provvedimenti cautelari per reati legati al “Codice Rosso”

Nel medesimo periodo, la Squadra Mobile della Questura di Viterbo ha eseguito due provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti cittadini italiani, entrambi gravemente indiziati di reati riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso”, la normativa che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.

Maltrattamenti in famiglia: allontanato un 72enne

Nel primo caso, un uomo di 72 anni è stato indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe ripetutamente denigrato, minacciato di morte e picchiato la coniuge, colpendola con calci e spintoni.

La misura cautelare è stata adottata per impedire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza della vittima, che ha subito nel tempo una serie di comportamenti vessatori e aggressivi.

Divieto di avvicinamento per un altro trentaduenne

Nel secondo caso, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa nei confronti di un altro uomo di 32 anni, residente in provincia di Viterbo. L’indagato, dopo la fine della relazione con la ex compagna, avrebbe iniziato a contattarla insistentemente tramite e-mail e messaggi, cercando anche di avvicinarla attraverso persone a lei vicine.

Le condotte persecutorie sarebbero proseguite con la presenza dell’uomo sotto casa della vittima e nei luoghi da lei frequentati, senza alcun preavviso. In alcune occasioni, l’indagato avrebbe inviato somme di denaro non richieste, costringendo la donna a modificare le proprie abitudini di vita e a temere per la propria incolumità.

Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. di Roma, mira a interrompere la spirale di atti persecutori e a proteggere la vittima da ulteriori episodi di molestie e minacce.

Il ruolo della Polizia e della Procura nella tutela delle vittime

Le operazioni condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Viterbo testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nella prevenzione e nel contrasto dei reati legati alla violenza di genere e ai maltrattamenti in ambito familiare. L’applicazione tempestiva delle misure cautelari rappresenta uno strumento fondamentale per interrompere situazioni di pericolo e garantire la sicurezza delle persone offese.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere elementi utili per l’adozione dei provvedimenti restrittivi, a tutela delle vittime e per la prevenzione di ulteriori episodi di violenza.

Il Codice Rosso e la tutela delle donne

I casi segnalati rientrano nell’ambito di applicazione del “Codice Rosso”, la legge che prevede una corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti relativi a maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e altri reati contro le donne e le persone vulnerabili. L’obiettivo è garantire una risposta rapida ed efficace da parte delle istituzioni, per prevenire conseguenze ancora più gravi e tutelare chi si trova in situazioni di rischio.

Le misure adottate a Viterbo confermano la centralità del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura nella lotta contro la violenza domestica e di genere.

IPA