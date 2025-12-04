Donna agonizzante trovata a Torri di Quartesolo vicino Vicenza fuori dalla casa dove vive con marito e figlio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una donna di 49 anni è stata trovata agonizzante in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo, vicino Vicenza, all’esterno della casa dove abita. Trasportata al San Bortolo, è in rianimazione con un grave trauma cranico. L’allarme sarebbe partito dal compagno, ma le dinamiche restano da chiarire. La Polizia indaga sulla vicenda, mentre la Procura coordina le indagini.

Torri di Quartesolo (Vicenza): donna agonizzante trovata in strada

Nessuna pista è stata esclusa dalle Forze dell’Ordine che attualmente indagano sulla vicenda avvenuta a Torri di Quartesolo, vicino Vicenza.

Erano quasi le 5 del mattino del 4 dicembre quando una donna agonizzante è stata ritrovata in strada.

Il ritrovamento della donna in fin di vita è avvenuto a Torri di Quartesolo

La donna, una 49enne della quale non sono state rese note le generalità, giaceva in una pozza di sangue in fin di vita.

Stando agli aggiornamenti più recenti, i fatti si sarebbero svolti all’esterno di una palazzina di via Zara.

L’allarme dei sanitari

Immediatamente allertati da un primo allarme, che sembra sia stato lanciato dal compagno della donna, i sanitari del 118 sono giunti sul posto.

Gli operatori hanno poi trasferito tempestivamente la ferita presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivata in gravissime condizioni.

Attualmente la 49enne è assistita in rianimazione e sta lottando tra la vita e la morte a causa dell’esteso trauma cranico che presenta.

Dai sanitari è partita la prima segnalazione alla Polizia, che sta attualmente indagando per ricostruire la vicenda. Sulla scena di quello che sembra essere un vero e proprio crimine sono già stati effettuati i rilievi del caso.

L’indagine è coordinata dalla Procura di Vicenza.

Era fuori dalla casa dove vive con marito e figlio

Tra i dettagli noti su quanto accaduto a Torri di Quartesolo c’è la posizione dove i sanitari hanno ritrovato la donna agonizzante.

La vittima era fuori dalla casa in cui abita insieme al marito e al figlio.

In dettaglio, sembra che la 49enne sia stata rinvenuta nel cortile condominiale della palazzina.