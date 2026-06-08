Donna anziana morta investita da un'auto a Roma in viale Isacco Newton, fermato il 78enne alla guida
Una donna anziana è morta dopo essere stata investita da un'auto a Roma mentre attraversava a piedi viale Isacco Newton: fermato il 78enne al volante
Morta a Roma un’89enne investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’anziana donna è stata travolta in via Isacco Newton da una macchina guidata da un 78enne, fermato dalla polizia capitolina. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente, troppo gravi le lesioni subite dalla vittima.
L’incidente a Roma
L’impatto fatale è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 8 giugno, lungo via Isacco Newton, in zona Colli Portuensi, quadrante sud-ovest di Roma. Secondo quanto ricostruito finora, la donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, all’altezza del civico 65.
L’89enne è stata travolta da una Fiat Panda con al volante un anziano, che al momento dello scontro si è fermato per cercare di prestare i primi soccorsi alla vittima.
I soccorsi in viale Isacco Newton
Nel violento impatto la donna ha distrutto il parabrezza venendo scaraventata sull’asfalto.
L’89enne sarebbe morta sul colpo: il personale medico arrivato sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso.
Morta l’anziana investita dall’auto
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, al lavoro per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità.
Il 78enne al volante dell’auto è stato portato all’ospedale San Camillo per sottoporsi agli accertamenti di rito in modo da verificare se fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti.
Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato isolato dai vigili urbani proprio per consentire i rilievi sull’asfalto, attraverso il restringimento della carreggiata che hanno rallentato inevitabilmente la circolazione incidendo sul traffico tra viale Newton e i raccordi della zona.
Secondo i numeri forniti dagli uffici della polizia locale, nei primi quattro mesi del 2026 sono stati registrati nella Capitale 12mila incidenti, dei quali quasi 8mila senza feriti, con 39 vittime, in area urbana.