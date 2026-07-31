Donna anziana trascinata sull'asfalto da due uomini in moto per strapparle la borsa, video della rapina a Roma

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Arrestati due uomini gravemente indiziati di aver tentato una rapina ai danni di una donna anziana a Roma. A bordo di una moto, avrebbero raggiunto la vittima alle spalle provando a strapparle la borsa. Nel tentativo di impossessarsene l’avrebbero trascinata sull’asfalto per diversi metri, cercando di vincere la resistenza opposta dalla donna. La vittima, traportata al pronto soccorso San Giovanni Addolorata, sarebbe stata poi dimessa con una prognosi di 5 giorni. Le indagini si sono subito incentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Nel giro di poche ore hanno consentito di risalire alla moto utilizzata per il colpo. Sono stati rinvenuti i caschi utilizzati durante la tentata rapina. I due uomini, entrambi romani di 45 e 34 anni, sono stati accompagnati a Regina Coeli. Il gip, per entrambi, ha disposto la misura cautelare.