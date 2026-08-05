Donna arrestata a Londra ferisce 4 uomini, accoltellati nella zona di Covent Garden

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Una donna è stata arrestata per aver accoltellato quattro uomini a Covent Garden, una zona centrale di Londra. I quattro feriti sono stati portati immediatamente in ospedale dalle ambulanze accorse sul luogo dell’aggressione. Al momento la donna è in custodia presso la polizia metropolitana di Londra.

Una donna ha accoltellato quattro uomini nel centro di Londra

Attorno alle 12:30 ora locale del 5 agosto, la polizia di Londra ha ricevuto diverse chiamate che denunciavano un accoltellamento di massa a Endell Street, a Covent Garden, una delle zone più centrali della capitale britannica.

Sul posto, gli agenti hanno trovato quattro uomini gravemente feriti e hanno individuato una donna di 47 anni, in possesso di un’arma da taglio, forse delle forbici, che è stata subito arrestata.

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La zona è stata delimitata per alcune ore e bloccata al transito di mezzi e pedoni. La situazione è tornata alla normalità soltanto verso le 15:30 ora locale, riporta la Bbc.

Il movente non è ancora chiaro, ma secondo la polizia l’episodio sarebbe legato ad alcuni problemi di salute mentale della donna.

Come stanno le vittime dell’accoltellamento

Le persone accoltellate a Covent Garden avrebbero 34, 39, 42 e 52 anni e sarebbero stati portati in ospedale dalle ambulanze accorse sul posto.

Dalle dichiarazioni di un paramedico sentito dalla Bbc, che sono stati portati d’urgenza ai primi pronto soccorso disponibili.

Attorno alle 16 ora locale due delle quattro vittime erano state dimesse dall’0spedale. Le altre, ancora ricoverate, non sarebbero in pericolo di vita e le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’elicottero atterrato a Trafalgar Square

Come parte delle operazioni di soccorso è stato mobilitato anche un elicottero, nell’eventualità che una delle vittime avesse avuto bisogno di un trasporto particolarmente rapido in ospedale.

Covent Garden è però una zona molto densamente abitata e non è semplice, per un mezzo simile, trovare uno spazio abbastanza ampio in cui atterrare.

Per questa ragione le autorità hanno fatto sgomberare Trafalgar Square, una delle piazze più famose di Londra, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione.

L’elicottero non è comunque intervenuto e tutti i feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza.