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Una donna di 31 anni è stata arrestata a Pisa per una serie di reati commessi in Sardegna: la donna, colpita da un ordine di carcerazione, è stata fermata durante un controllo e ha tentato di ingannare i militari con un documento falso.

Donna arrestata a Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Radiomobile di Pisa ha proceduto all’arresto di una donna di 31 anni nella giornata di ieri.

L’operazione è avvenuta in via di Pratale, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato la donna e, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di sottoporla a un controllo più approfondito.

Il tentativo di fuga e il documento falso

Nel corso del controllo, la donna ha cercato di sottrarsi all’identificazione mostrando ai Carabinieri una fotocopia di un documento di soggiorno spagnolo.

Tuttavia, l’esperienza dei militari e le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che il documento era completamente falso. Questo tentativo di eludere la cattura non è andato a buon fine e la donna è stata accompagnata in caserma per ulteriori accertamenti.

L’identità svelata e i precedenti penali

Una volta giunta in caserma, attraverso il fotosegnalamento, è emersa la vera identità della fermata. Gli accertamenti hanno rivelato che la donna era già nota alle forze dell’ordine e risultava gravata da numerosi precedenti penali.

A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Oristano nel marzo 2024.

La pena da scontare e i reati contestati

L’arrestata deve scontare una pena residua di 2 anni, 1 mese e 27 giorni di reclusione per una serie di reati commessi nel 2021 in Sardegna.

Tra questi figurano furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate e porto di armi od oggetti atti a offendere. Questi episodi hanno portato le autorità a emettere un provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Ulteriori accuse e sequestro del documento

Oltre all’esecuzione dell’ordine di carcerazione, la donna è stata anche denunciata a piede libero per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Il documento contraffatto, utilizzato per tentare di ingannare i militari, è stato sequestrato e sarà depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Pisa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari della Sezione Radiomobile.

IPA