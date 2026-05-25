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È stata eseguita una misura di carcerazione nei confronti di una donna senza fissa dimora, ritenuta responsabile del reato di sostituzione di persona, al termine di una lunga attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato. Il provvedimento, disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato portato a termine ad Alghero dopo approfondite ricerche che hanno permesso di rintracciare la donna, da tempo irreperibile sul territorio nazionale.

Un provvedimento dopo anni di irreperibilità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna senza fissa dimora. L’operazione si è conclusa nei giorni scorsi, dopo che la donna era stata a lungo ricercata dalle forze dell’ordine.

La donna, destinataria della misura restrittiva, risultava irreperibile da anni nel territorio nazionale. Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto una complessa attività investigativa, che ha previsto approfondite ricerche e controlli, fino a riuscire a localizzare la persona interessata. Solo al termine di queste indagini è stato possibile eseguire il provvedimento di carcerazione.

Le accuse: sostituzione di persona e recidiva

Il provvedimento di carcerazione trae origine da una condanna per sostituzione di persona, aggravata dalla recidiva reiterata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva effettuato alcune operazioni online utilizzando i dati anagrafici di una ragazza che aveva precedentemente smarrito la propria carta d’identità. Questo comportamento illecito ha portato all’emissione della misura restrittiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.

La donna arrestata era già gravata da precedenti penali, tra cui furti. Dopo la notifica formale degli atti, avvenuta presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, la donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Sassari, dove sconterà la pena prevista.

IPA