Violenta aggressione a Padova. Una donna, di origine cinese, è stata colpita e malmenata da un gruppo di quattro minorenni dopo aver negato a una di loro, appena tredicenne, la possibilità di giocare alle slot machine, come previsto dalla legge. L’episodio, che ha visto coinvolte ragazze di origine albanese e marocchina, è stato segnalato dalla Polizia di Stato e ha portato all’adozione di nuove misure di prevenzione nei confronti delle responsabili.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 3 settembre in un bar situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. La titolare del locale, una donna cinese di circa cinquanta anni, ha visto entrare nel suo esercizio un gruppo di quattro ragazze, tutte evidentemente minorenni. Una di loro si è diretta con decisione verso la sala slot, intenzionata a giocare alle slot machine.

Il diniego e la reazione violenta

La titolare, rispettando la normativa che vieta il gioco d’azzardo ai minori, si è avvicinata alla giovane e le ha comunicato che non poteva accedere alle slot machine. La risposta della ragazza, poi identificata come una tredicenne di origine albanese, è stata immediata e aggressiva. Dopo essersi riunita con le altre componenti del gruppo, la giovane ha iniziato a insultare la donna, anche con frasi a sfondo razzista, e la situazione è rapidamente degenerata.

L’aggressione fisica

In un crescendo di violenza, la tredicenne ha colpito la titolare del bar alla testa utilizzando il proprio telefono cellulare. Subito dopo, insieme alle altre ragazze, ha gettato a terra la donna e l’ha presa a calci e pugni, arrivando persino a strapparle delle ciocche di capelli. L’azione è stata tanto rapida quanto brutale, lasciando la vittima profondamente scossa e impaurita.

La fuga e l’intervento della Polizia

Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno prontamente allertato la Polizia di Stato chiamando il numero di emergenza. Nel frattempo, il gruppo di ragazze si è dato alla fuga. All’arrivo degli agenti, la donna, sebbene visibilmente turbata, ha scelto di non ricorrere alle cure mediche. Ha dichiarato di non comprendere le ragioni di tanta violenza, scaturita unicamente dal suo rifiuto di permettere alla minorenne di giocare alle slot machine.

Le indagini e l’identificazione delle responsabili

La Squadra Mobile di Padova, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita in poche ore a identificare due delle quattro ragazze coinvolte nell’aggressione. La principale responsabile è risultata essere una tredicenne italiana di origine albanese, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di lesioni e aggressioni ai danni di coetanei, spesso commessi in gruppo e talvolta finalizzati a rapine di oggetti di poco valore, come sigarette elettroniche.

Il profilo delle giovani coinvolte

L’altra ragazza identificata è una quindicenne di origine marocchina, già conosciuta dalla Questura di Padova per precedenti di molestie e disturbo alle persone. Nel mese di agosto, nei suoi confronti era già stato emesso un DASPO urbano che le vietava di accedere o stazionare nei locali pubblici della zona della stazione. In occasione dell’aggressione al bar, la giovane ha violato tale provvedimento, motivo per cui è stata nuovamente segnalata e sottoposta alla misura di prevenzione dell’Avviso orale da parte della Divisione Polizia Anticrimine.

La pericolosità del gruppo e i precedenti episodi

Secondo quanto sottolineato dal Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, il comportamento del gruppo di minorenni evidenzia una crescente pericolosità sociale e una capacità offensiva amplificata dall’azione collettiva. Non si tratta di episodi isolati: già alla fine di agosto, un gruppo di cinque ragazzine, tra cui una tredicenne, aveva bullizzato una giovane disabile nella stessa zona della stazione. Questi atti di violenza gratuita sembrano essere motivati dal desiderio di prevaricare e assoggettare le vittime, spesso persone sole o particolarmente vulnerabili.

Il fenomeno della devianza minorile

Il Questore Odorisio ha ribadito l’importanza di monitorare con attenzione il fenomeno della devianza giovanile e della criminalità minorile, sottolineando come l’età dei responsabili di tali condotte antisociali si stia abbassando sempre di più, arrivando anche sotto la soglia dei 14 anni. Intercettare i primi segnali di devianza è fondamentale per interrompere il ciclo della violenza e prevenire una deriva criminale che rischia di radicarsi nel tessuto sociale.

I dati sulla criminalità minorile nella provincia

Nei primi sette mesi dell’anno, nella provincia di Padova sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia 107 minorenni, di cui 92 minori indagati in stato di libertà e 15 minori arrestati, principalmente per reati legati a stupefacenti, rapine e lesioni. Questi dati risultano in linea con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, quando erano stati 108 i minori indagati e 11 i minori arrestati.

L’attività di prevenzione della Questura

Parallelamente, la Questura ha intensificato le attività di prevenzione: nei primi sette mesi dell’anno sono state eseguite a carico di minorenni 58 misure di prevenzione, tra cui i cosiddetti Daspo “Willy” (D.A.C.Ur) e Avvisi orali. Si tratta di quasi il triplo rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le misure di prevenzione personali a carico di minorenni erano state 20. L’obiettivo è quello di contrastare efficacemente il fenomeno della devianza minorile e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Conclusioni e riflessioni

L’episodio avvenuto nei pressi della stazione di Padova rappresenta un campanello d’allarme sul crescente fenomeno della violenza minorile e sulla necessità di interventi tempestivi e mirati. Le forze dell’ordine continuano a monitorare con attenzione la situazione, adottando misure di prevenzione e repressione per arginare una deriva che rischia di compromettere la sicurezza e la convivenza civile.

IPA