Donna cade dal secondo piano dell'hotel a Cinisello Balsamo e uomo in fuga, il racconto del testimone

Una 30enne è precipitata dal secondo piano di un hotel a Cinisello Balsamo, mentre l’uomo visto con lei si sarebbe dato alla fuga. È in pericolo di vita una donna di origini marocchine caduta dalla stanza di un albergo nell’hinterland milanese. Secondo le prime testimonianze, un soggetto avrebbe cercato di tenerla, ma sarebbe scappato subito dopo.

L’episodio a Cinisello Balsamo

L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 della notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto, in una struttura ricettiva di viale Marche, nella periferia del comune a nord di Milano.

Secondo il racconto di un passante che avrebbe assistito alla scena, infatti, la 30enne non sarebbe stata da sola nella stanza: il giovane avrebbe visto un uomo cercare di reggere la donna disperatamente aggrappata a un balcone del secondo piano dell’hotel.

Il comune di Cinisello Balsamo, tra Milano e Monza, dove una 30enne è precipitata dal secondo piano di un hotel

La caduta dal secondo piano dell’hotel

Tra le urla della 30enne, l’uomo non sarebbe riuscito ad aiutare la donna, precipitata da un’altezza di 10 metri in una rampa laterale di accesso al garage dell’albergo.

Stando alla testimonianza riportata da Ansa, il soggetto sarebbe poi sceso per controllare le condizioni della ragazza, ma poi avrebbe scavalcato il cancello e sarebbe scappato.

Le condizioni della donna

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la 30enne in codice rosso all’ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito da Adnkronos, si troverebbe in una sala operatoria del Trauma Center, a seguito del trauma cranico e delle lesioni agli arti inferiori subiti nella caduta. La prognosi è riservata.

Nell’albergo sono arrivati gli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo per i primi accertamenti sulla vicenda. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura per ricostruire l’accaduto.

Al momento non sarebbe escluso che si possa trattare di una caduta accidentale, ma resta da verificare la testimonianza sull’uomo in fuga da parte del giovane passante.